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Hell’s Kitchen, il ristorante di Gordon Ramsay legato al programma tv, sbarca in Europa

Dopo il consolidamento in diverse città degli Stati Uniti, il concept dello chef approda a Londra, al The Cumberland Hotel, traducendo lo spettacolo televisivo in un’esperienza immersiva fra cucina e servizio

 
15 aprile 2026 | 13:31

Hell’s Kitchen, il ristorante di Gordon Ramsay legato al programma tv, sbarca in Europa

Dopo il consolidamento in diverse città degli Stati Uniti, il concept dello chef approda a Londra, al The Cumberland Hotel, traducendo lo spettacolo televisivo in un’esperienza immersiva fra cucina e servizio

15 aprile 2026 | 13:31
 

Il format televisivo diventa ristorante anche in Europa. Lo chef britannico Gordon Ramsay (nonostante qualche difficoltà a far quadrare i propri conti) aprirà infatti una nuova sede di Hell’s Kitchen nel The Cumberland Hotel di Londra, portando per la prima volta nel Vecchio continente uno dei concept più riconoscibili della ristorazione legata alla tv. Il progetto nasce dal successo internazionale del format, già consolidato in diverse città degli Stati Uniti.

Ramsey

Lo chef britannico Gordon Ramsay

L’obiettivo dello chef è quello di trasferire l’energia competitiva e l’impronta spettacolare del programma in un contesto reale, trasformandole in un’esperienza gastronomica accessibile al pubblico. Nel menu non mancheranno i grandi classici della cucina di Ramsay, a partire dal famosissimo beef Wellington, diventato negli anni un vero e proprio simbolo del brand, accanto a nuove proposte pensate per incontrare i gusti del pubblico britannico. L’apertura rappresenta un passaggio importante nella strategia di espansione europea del marchio Hell’s Kitchen, che negli ultimi anni è diventato uno dei format più riconoscibili della ristorazione internazionale legata alla televisione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
televisione Europa Hell's Kitchen The Cumberland Hotel Londra Stati Uniti Gordon Ramsay
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