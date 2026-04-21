La Festa della Pizza Cilentana compie 20 anni e nasce la web series itinerante

La Festa dell’Antica Pizza Cilentana raggiunge il traguardo dei vent’anni e sceglie di ampliare il proprio perimetro narrativo oltre i confini della Campania anche attraverso la web series "Cumpari di Pizza". L’edizione 2026 - in programma a Giungano (Sa) dal 6 all'11 agosto - si inserisce in un percorso che mette al centro la pizza come linguaggio culturale, capace di attraversare territori e restituire identità differenti. Il progetto prende forma attraverso un tour in diverse regioni italiane, con tappe in Molise, Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania, in un percorso che costruisce un dialogo tra tradizioni gastronomiche locali e la matrice cilentana.

La Festa dell’Antica Pizza Cilentana compie vent’anni e diventa racconto itinerante

“Cumpari di Pizza”, la web series che racconta le contaminazioni

All’interno di questo percorso nasce la web series “Cumpari di Pizza”, distribuita sui canali YouTube e Instagram della manifestazione. Il racconto si sviluppa attraverso un linguaggio diretto, con un tono che alterna osservazione e confronto, restituendo la pizza come elemento culturale prima ancora che gastronomico. I protagonisti sono Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola, fondatori della Festa, che affrontano ogni tappa come un confronto tra approcci diversi alla pizza. Le ricette diventano così un punto di partenza per raccontare territori, persone e pratiche artigianali. Nel corso delle puntate, ogni pizza viene osservata e interpretata come espressione di un contesto specifico, in un dialogo che si costruisce attraverso ingredienti, tecniche e abitudini locali.

Il tour tra regioni e identità della pizza italiana

Il viaggio è iniziato in Puglia, a Latiano, presso Luppolo e Farina, per poi proseguire in Molise da Bas & Co a Pesche, in Abruzzo da Fermenta a Chieti, in Calabria da Daniele Campana a Corigliano Calabro e in Campania da Cambiamenti di Ciccio Vitiello a Caserta. Ogni tappa introduce un confronto tra interpretazioni diverse della pizza, mettendo in relazione tradizione locale e visione contemporanea. Ne emerge un racconto in cui il prodotto diventa strumento di lettura dei territori, più che semplice preparazione gastronomica.

La festa di Giungano rimane centrale

Il cuore della manifestazione resta a Giungano, nell’entroterra cilentano, dove dal 6 all’11 agosto si svolgerà l’edizione 2026. La festa mantiene la sua struttura originaria, legata alla valorizzazione della pizza cilentana, caratterizzata da impasti rustici, cottura nei forni a legna e ingredienti locali come olio extravergine, pomodori del territorio, origano e formaggi tipici. Nel corso dell’evento, i forni storici del borgo tornano attivi, spesso all’interno di antiche case gentilizie, con la partecipazione delle comunità locali nella preparazione delle pizze.

Il tema scelto per il ventennale è quello della contaminazione, intesa come confronto tra tradizioni diverse e non come perdita di identità. Durante le serate della festa, alcuni forni saranno dedicati alle pizze regionali incontrate nel corso del tour, creando un dialogo diretto tra stili e territori. In questo contesto, la pizza diventa elemento di relazione culturale, capace di raccontare trasformazioni e continuità. La web series si inserisce come estensione narrativa della festa, ampliandone la lettura e portandola su un piano più contemporaneo.