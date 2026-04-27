Nel Senese riapre Relais Le Macine con il nuovo ristorante di Gabriele Tani

Nuova apertura nel panorama dell’ospitalità toscana. Relais Le Macine di Stigliano, nel territorio senese, riapre dopo un intervento di restyling che ha interessato struttura e concept, rilanciando il progetto con una formula che unisce accoglienza e ristorazione. La principale novità è l’apertura di La Merla - Osteria Boutique, il nuovo ristorante firmato dallo chef Gabriele Tani. L’operazione si inserisce in una tendenza sempre più visibile nel turismo di fascia alta, dove l’esperienza gastronomica diventa elemento centrale della destinazione. In questo caso, il relais punta su un modello di ospitalità raccolta e su una proposta costruita attorno al rapporto con il paesaggio e con il territorio.

Lo chef Gabriele Trani

A richiamare attenzione è soprattutto il debutto de La Merla, ristorante con dieci tavoli dove Gabriele Tani porta per la prima volta al pubblico la sua idea di «cucina ancestrale», espressione con cui definisce un approccio fondato su memoria gastronomica, tecnica e centralità della materia prima. La proposta guarda alla Toscana e ai suoi prodotti, con una cucina che si muove tra tradizione e interpretazione contemporanea.

Tra i piatti presentati figurano i Pici al sugo di aglione Dop, i Cannelloni di Cinta Senese, le Lumache al fumo e le Capesante con salsa al Vin Santo, inseriti in un percorso degustazione legato alla stagionalità. Con la riapertura del relais e il lancio del ristorante, il progetto punta a rafforzare il posizionamento del Senese nel segmento del turismo enogastronomico, intercettando una domanda sempre più orientata verso esperienze personalizzate e luoghi ad alta identità. Per il comparto si tratta di un’apertura da osservare anche per il modello proposto, che integra ospitalità e fine dining in un’unica offerta. Un segnale che conferma come la ristorazione d’autore stia assumendo un ruolo sempre più strategico nello sviluppo delle destinazioni.