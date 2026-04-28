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martedì 28 aprile 2026  | aggiornato alle 20:47 | 118888 articoli pubblicati

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a pula (Ca)

Fabio Di Giovanni raddoppia: nuova apertura in Sardegna per Don Antonio 1970

Dopo il debutto a Salerno, il format del maestro pizzaiolo arriva a Pula, in provincia di Cagliari: inaugurazione il 30 aprile in via XXIV Maggio, con pizze contemporanee, cucina campana e una selezione di drink

 
28 aprile 2026 | 18:22

Fabio Di Giovanni raddoppia: nuova apertura in Sardegna per Don Antonio 1970

Dopo il debutto a Salerno, il format del maestro pizzaiolo arriva a Pula, in provincia di Cagliari: inaugurazione il 30 aprile in via XXIV Maggio, con pizze contemporanee, cucina campana e una selezione di drink

28 aprile 2026 | 18:22
 

Don Antonio 1970 raddoppia e sceglie la Sardegna per il suo secondo indirizzo. Dopo l’esperienza avviata a Salerno, la pizzeria contemporanea di Fabio Di Giovanni aprirà infatti il 30 aprile a Pula, in provincia di Cagliari, segnando il debutto del format fuori dalla Campania.

pizzeria

Il pizziaolo Fabio Di Giovanni

Il nuovo locale sorgerà in via XXIV Maggio 9, a pochi passi da Piazza del Popolo, nel centro del Sud Ovest della Sardegna. Un territorio ricco di attrattive naturalistiche, archeologiche e culturali che ospiterà così il nuovo capitolo del progetto firmato dal maestro pizzaiolo salernitano. «Sono orgoglioso di portare la storia della mia famiglia, la mia filosofia di ristorazione e la mia cultura del mondo pizza in un contesto fantastico come quello della Sardegna, un’isola fantastica - ha detto Di Giovanni. Pula è una località meravigliosa, il posto giusto da cui partire per ampliare il nostro progetto».

pizzeria

La sala della pizzeria di Don Antonio 1970 a Pula (Ca)

La sede sarda manterrà l’impostazione già proposta a Salerno, con un’offerta incentrata sulle pizze contemporanee di Fabio Di Giovanni: impasti ad alta idratazione, lavorazioni curate e una selezione di materie prime di qualità. Accanto alle pizze saranno presenti anche drink, vini e birre artigianali. Nelle nuove aperture è previsto inoltre uno spazio dedicato alla cucina, con alcuni piatti della tradizione campana e una proposta di piccoli assaggi legati ai territori che ospiteranno il progetto Don Antonio 1970. Quella di Pula rappresenta soltanto il primo passo di un piano di espansione più ampio. Dopo i risultati ottenuti a Salerno, il format prevede infatti almeno altre due aperture nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raggiungere anche altre aree d’Italia.

Don Antonio 1970 Pula
Via XXIV Maggio - 09050 Pula (Ca)
Tel +39 070 1970 1970

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Don Antonio 1970 Pula Sardegna pizzeria Fabio Di Giovanni
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