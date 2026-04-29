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Usa, Piada cerca capitali per crescere: lo street food italiano accelera oltreoceano

Secondo Nation’s Restaurant News, la catena da oltre 60 locali valuta l’ingresso di un partner strategico per rafforzare struttura e sviluppo in un mercato dove conta sempre più la capacità di fare scala

 
29 aprile 2026 | 13:20

Usa, Piada cerca capitali per crescere: lo street food italiano accelera oltreoceano

Secondo Nation’s Restaurant News, la catena da oltre 60 locali valuta l’ingresso di un partner strategico per rafforzare struttura e sviluppo in un mercato dove conta sempre più la capacità di fare scala

29 aprile 2026 | 13:20
 

Evolvere per crescere. È con questa logica che Piada Italian Street Food guarda oggi al mercato americano, avviando la ricerca di un partner strategico che possa sostenere la prossima fase di espansione negli Stati Uniti. Un passaggio che conferma come anche un prodotto fortemente identitario come la piadina romagnola possa trasformarsi in un format scalabile quando incontra un modello di business strutturato.

Piada cerca capitali per crescere negli Usa: lo street food italiano accelera oltreoceano

Piada accelera negli Usa e cerca investitori per crescere ancora

Secondo quanto riportato da Nation’s Restaurant News, l’azienda - oggi forte di oltre 60 locali - sta valutando nuove opzioni di investimento per espandere la rete e rafforzare la propria presenza in un mercato sempre più competitivo. L’obiettivo non è soltanto aprire nuovi punti vendita, ma costruire una struttura più solida per sostenere una crescita più ampia nel medio periodo.

Il format è ormai definito: cucina italiana accessibile, servizio rapido e un posizionamento medio-alto. Un equilibrio che negli Stati Uniti continua a dimostrarsi efficace, soprattutto quando il prodotto è immediatamente riconoscibile e facilmente replicabile. In sintesi: meno folklore e più organizzazione.

Il segnale è interessante anche per l’Italia. Mentre una parte consistente della ristorazione continua a restare legata al modello del locale unico, all’estero l’italianità viene sempre più spesso trasformata in una piattaforma scalabile. E quando il format funziona, il passaggio successivo è quasi inevitabile: attrarre capitali per crescere. Più che romanticismo, è una questione di visione industriale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Piada Stati Uniti partner street food Italia cucina italiana
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