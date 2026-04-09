Rome Cavalieri, al via il restyling delle camere (ma l’hotel rimarrà aperto)

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel apre una nuova fase della propria storia con l’avvio di un ampio progetto di restyling che interesserà le camere e le suite. Un intervento che arriva dopo oltre sessant’anni di attività e che segue la recente ristrutturazione del ristorante La Pergola, guidato da Heinz Beck, completata nel 2024. L’obiettivo è aggiornare gli spazi senza alterare l’identità dell’hotel, lavorando su un equilibrio tra continuità e trasformazione.

Il Rome Cavalieri ha avviato il restyling delle camere

Un progetto tra memoria e contemporaneità

Il nuovo intervento punta a rileggere l’estetica del Cavalieri alla luce delle esigenze attuali. «Rome Cavalieri rappresenta da tempo un’icona dell’ospitalità di lusso a Roma», osserva Katharina Schlaipfer, vicepresidente delle operazioni per l’Europa continentale di Hilton, sottolineando come l’investimento confermi la volontà del gruppo di rafforzare la propria presenza in Italia. Sulla stessa linea il direttore generale William Fisher, che evidenzia la direzione del progetto: «Il nostro obiettivo è rendere omaggio allo straordinario heritage dell’hotel, reinterpretando gli spazi in chiave contemporanea». Un passaggio che non riguarda solo l’estetica, ma anche l’esperienza dell’ospite, con ambienti progettati per favorire «un servizio più fluido e personalizzato».

La firma di Tihany Design

A guidare il progetto è lo studio Tihany Design, realtà internazionale con una lunga esperienza nel settore dell’hotellerie e della ristorazione. Il concept sviluppato dal team, sotto la direzione artistica di Alessia Genova, si muove lungo una linea precisa: valorizzare gli elementi esistenti introducendo al tempo stesso nuovi codici estetici. L’intervento si inserisce in un percorso già consolidato dallo studio in contesti di alto profilo, con un approccio che tende a integrare architettura, arredo e funzione senza soluzioni di rottura.

Camere ispirate alla città di Roma

Il nuovo design delle camere prende spunto dalla città, traducendo colori e materiali in un linguaggio contemporaneo. Le tonalità del verde si affiancano a sfumature terracotta e ai toni chiari del travertino, in un richiamo diretto al paesaggio urbano romano.

I bagni manterranno le finiture in marmo di Carrara

Particolare attenzione è riservata ai materiali e agli elementi già presenti. I bagni manterranno le finiture in marmo di Carrara, che saranno restaurate, mentre verranno introdotti interventi mirati per migliorare funzionalità e comfort, come le docce walk-in e accessori aggiornati alle esigenze attuali.

Arredi su misura e produzione italiana

Gli arredi sono stati progettati appositamente per l’hotel e realizzati in Italia, con una scelta che privilegia filiere locali e lavorazioni artigianali. Tessuti, pellami e finiture contribuiscono a definire un ambiente coerente con il posizionamento della struttura. Tra gli elementi distintivi compare il mobile bar presente nelle camere Imperial Executive, caratterizzato da una superficie specchiata che amplifica la luce e introduce un segno riconoscibile all’interno dello spazio.

Lavori per fasi e apertura continuativa

Il restyling sarà realizzato per fasi, consentendo all’hotel di rimanere operativo durante tutta la durata dei lavori. Una scelta che permette di mantenere la continuità dell’attività, limitando l’impatto sull’esperienza degli ospiti. Le prime camere rinnovate dovrebbero essere disponibili a partire dalla tarda primavera del 2027, segnando l’avvio concreto della nuova configurazione degli spazi.