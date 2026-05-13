L’hotel Col Alto rinnova la spa: da agosto nuova area wellness da 2mila mq

L’hotel Col Alto di Corvara in Badia (Bz) aprirà la stagione estiva il 1° luglio. A partire da agosto, però, il 4 stelle superior altoatesino presenterà la principale novità della nuova stagione: una spa completamente rinnovata che porterà gli spazi dedicati al benessere a 2mila mq. Un ampliamento con cui la struttura punta a rafforzare la propria offerta wellness nel cuore dell’Alta Badia.

Il rendering di una delle nuove aree relax della spa del Col Alto

La nuova area benessere comprenderà una sauna panoramica con vista sul paese di Corvara e sulle piste da sci, una vasca idromassaggio esterna, bagno turco, bagno turco aromatico, sauna finlandese, vasca di immersione, diverse zone relax - alcune con lettini ad acqua - e una grande palestra panoramica. L’offerta includerà inoltre trattamenti estetici, massaggi tonificanti, saune e sedute antistress.

Storico albergo aperto nel 1938, il Col Alto, ricordiamo, si trova sulla via principale di Corvara, ai piedi del Sassongher, nel cuore delle Dolomiti. La posizione consente di raggiungere facilmente i parchi naturali del Puez-Odle e di Fanes-Sennes-Braies, diventando punto di partenza per attività outdoor come trekking, camminata nordica, arrampicata, ciclismo su strada e mountain bike, anche con il supporto di guide alpine. L’hotel propone anche attività dedicate ai più piccoli, tra mini-club, piscine per bambini ed escursioni nei parchi tematici, oltre a programmi di fitness all’aria aperta sui prati alpini.

L’hotel Col Alto si trova ai piedi del Sassongher

La struttura dispone di camere di diverse tipologie, comprese 20 superior recentemente rinnovate in stile alpino contemporaneo. Tra le suite si distinguono le Wellness Suite da 60 metri quadrati con sauna privata e vista sul gruppo del Sella e sul passo Gardena, le due suite Sellaronda da 50 metri quadrati con doppi servizi e la Panorama Suite da 100 metri quadrati con camino in legno e vasca whirlpool sulla terrazza.

Col Alto

Str. Col Alt 9 - 39033 Corvara in Badia (Bz)

Tel +39 0471 831100