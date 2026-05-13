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Nuovo look per La Rascasse, storico locale sulla famosa curva del Gp di Montecarlo

Affacciato sul porto del Principato di Monaco, lo storico locale si trasforma in uno sport bar ispirato al mondo delle corse, fra cocktail signature, finger food, musica live e richiami alla Formula 1

 
13 maggio 2026 | 15:26

Nuovo look per La Rascasse, storico locale sulla famosa curva del Gp di Montecarlo

Affacciato sul porto del Principato di Monaco, lo storico locale si trasforma in uno sport bar ispirato al mondo delle corse, fra cocktail signature, finger food, musica live e richiami alla Formula 1

13 maggio 2026 | 15:26
 

La Rascasse, storico locale affacciato sul porto del Principato di Monaco e intitolato alla celebre curva del Gran premio di Montecarlo (in programma nel weekend del 7 giugno) - una delle più iconiche dell’intero calendario automobilistico - ha da poco riaperto dopo quattro mesi di lavori mostrando un volto completamente rinnovato. Nato oltre 70 anni fa come capanno di pescatori e oggi parte della collezione del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, il locale si presenta ora come un elegante sport bar interamente ispirato al mondo delle corse automobilistiche.

La Rascasse

La Rascasse prende il nome dalla celebre curva (in foto) del Gp di Montecarlo

Il nuovo progetto punta su un’estetica che richiama direttamente l’universo della Formula 1 e delle competizioni motoristiche. Il soffitto è stato realizzato utilizzando motori e componenti meccaniche scolpite, mentre il pavimento a scacchiera richiama le linee di partenza dei circuiti. L’interior design si sviluppa attorno ai colori rosso e bianco, con fotografie storiche di gare automobilistiche alle pareti e un podio dedicato ai piloti, tra cui anche la tuta del pilota di casa Charles Leclerc.

La Rascasse

La nuova sala interna de La Rascasse

La nuova formula prende vita già dal tardo pomeriggio. Dalle 17:30 La Rascasse apre infatti le porte per l’afterwork, sia negli spazi interni sia sulla terrazza affacciata direttamente sulla curva del circuito del Gp. Nei giorni feriali i cocktail vengono proposti a prezzi speciali dalle 17:30 alle 22:00, mentre il sabato la fascia promozionale è prevista dalle 19:00 alle 22:00. Dal giovedì al sabato il programma musicale include esibizioni dal vivo, mentre dalle 23:00 iniziano i dj set serali

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L’offerta gastronomica ruota attorno a cocktail signature e finger food pensati per la condivisione. Tra i drink in carta figurano il Rascasse Paddock con Lost Explorer Mezcal, crema di cassis, limone e ginger beer, il Pit Stop preparato con Neft Vodka infusa alla tonka, Frangelico e caffè, oltre al Pole Position con Havana 3 anni, liquore al melone, Cointreau, limone, succo d’ananas e orzata.

La Rascasse

La proposta de La Rascasse ruota attorno a cocktail signature e finger food

Ad accompagnare i cocktail ci sono mini hot dog con salsiccia alla griglia, spinaci freschi, patatine croccanti, parmigiano, ketchup fatto in casa e senape, crocchette Rascasse al prosciutto con cuore cremoso e guacamole piccante con avocado, lime, pico de gallo e chips di mais. Anche la proposta dolce segue il format informale del locale, con mini beignets serviti con cioccolato, frutti rossi o pistacchio, mini coni gelato alla vaniglia con biscotto o sorbetto al mojito e i Finger Signature Casque N°16, biscotti di pasta frolla con cuore al caramello ricoperti di cioccolato al latte.

La Rascasse
1 Quai Antoine 1ER - 98000 Principato di Monaco
Tel +377 98 06 16 16

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Montecarlo La Rascasse Formula 1 Principato di Monaco locale Charles Leclerc
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