Da Daniel Canzian il cicchetto veneziano si trasforma in un aperitivo d’autore

Nel ristorante milanese dello chef Daniel Canzian debutta “Alta Cicchetteria Veneta”, il nuovo format dedicato all’aperitivo ispirato alla tradizione veneziana. I primi due appuntamenti sono in programma mercoledì 27 maggio e mercoledì 8 luglio, a partire dalle 18:30. Il prezzo è di 40 euro a persona e comprende un cocktail e una selezione di cicchetti.

A Milano debutta l’Alta Cicchetteria Veneta firmata Daniel Canzian

Il progetto nasce dall’idea di riproporre il rito del cicchetto in una formula contemporanea da vivere al banco o nel dehors del ristorante, attraverso una proposta costruita su piccoli assaggi e cocktail in abbinamento. Per la prima serata sono previsti quattro cicchetti: baccalà mantecato alla veneziana “in cono o coppetta”, pan onto con melanzane in saor, risotto ai finocchi in ciotolina e gnocchetto al nero di seppia.

I cocktail, realizzati insieme a Tassoni, saranno altrettanti: “Omaggio ad Andy Warhol”, con gin, centrifugato di barbabietola e tonica; “Evoluzione del gusto”, con bitter, sciroppo di sedano e lime; “Oh my green”, con centrifugato di piselli, sciroppo di pepe, succo di limone e gin analcolico; e “Dedica dello chef”, preparato con sciroppo di mela cotogna speziata e soda.

DanielCanzian Ristorante Milano

Via Castelfidardo angolo via San Marco - 20121 Milano

Tel +39 02 6379 3837