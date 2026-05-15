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a Milano

Da Daniel Canzian il cicchetto veneziano si trasforma in un aperitivo d’autore

Lo chef veneto lancia il format “Alta Cicchetteria Veneta”, due serate (27 maggio e 8 luglio) nel suo ristorante milanese fra piccoli assaggi ispirati alla laguna e cocktail creati insieme a Tassoni

 
15 maggio 2026 | 15:58

Da Daniel Canzian il cicchetto veneziano si trasforma in un aperitivo d’autore

Lo chef veneto lancia il format “Alta Cicchetteria Veneta”, due serate (27 maggio e 8 luglio) nel suo ristorante milanese fra piccoli assaggi ispirati alla laguna e cocktail creati insieme a Tassoni

15 maggio 2026 | 15:58
 

Nel ristorante milanese dello chef Daniel Canzian debutta “Alta Cicchetteria Veneta”, il nuovo format dedicato all’aperitivo ispirato alla tradizione veneziana. I primi due appuntamenti sono in programma mercoledì 27 maggio e mercoledì 8 luglio, a partire dalle 18:30. Il prezzo è di 40 euro a persona e comprende un cocktail e una selezione di cicchetti.

Alta Cicchetteria Veneta

A Milano debutta l’Alta Cicchetteria Veneta firmata Daniel Canzian

Il progetto nasce dall’idea di riproporre il rito del cicchetto in una formula contemporanea da vivere al banco o nel dehors del ristorante, attraverso una proposta costruita su piccoli assaggi e cocktail in abbinamento. Per la prima serata sono previsti quattro cicchetti: baccalà mantecato alla veneziana “in cono o coppetta”, pan onto con melanzane in saor, risotto ai finocchi in ciotolina e gnocchetto al nero di seppia.

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I cocktail, realizzati insieme a Tassoni, saranno altrettanti: “Omaggio ad Andy Warhol”, con gin, centrifugato di barbabietola e tonica; “Evoluzione del gusto”, con bitter, sciroppo di sedano e lime; “Oh my green”, con centrifugato di piselli, sciroppo di pepe, succo di limone e gin analcolico; e “Dedica dello chef”, preparato con sciroppo di mela cotogna speziata e soda.

DanielCanzian Ristorante Milano
Via Castelfidardo angolo via San Marco - 20121 Milano
Tel +39 02 6379 3837

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Milano cicchetti Daniel Canzian
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