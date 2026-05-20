L’FH55 Grand Hotel Palatino entra tra gli Alberghi storici di Roma

A Roma, a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali, l’FH55 Grand Hotel Palatino aggiunge un nuovo tassello alla propria storia entrando ufficialmente nel circuito degli Alberghi storici di Roma riconosciuti da Federalberghi Roma. Un ingresso che non riguarda soltanto l’anzianità della struttura, ma soprattutto il legame costruito negli anni con la città e con il mondo dell’ospitalità capitolina. Il riconoscimento arriva in un momento significativo per l’hotel, quasi al termine di un importante intervento di riqualificazione pensato per aggiornare gli spazi e i servizi senza alterarne l’identità storica. Una scelta che riflette un approccio sempre più diffuso nell’hotellerie romana: conservare il carattere originario degli alberghi storici adattandolo alle esigenze del turismo contemporaneo.

L’FH55 Grand Hotel Palatino è entrato ufficialmente nel circuito degli Alberghi Storici di Roma

Il progetto degli Alberghi storici di Roma

L’iniziativa promossa da Federalberghi Roma attraverso il Comitato Alberghi storici, nato nel 2018, rappresenta il primo progetto italiano interamente dedicato alla valorizzazione delle strutture alberghiere storiche della Capitale. L’obiettivo è riconoscere il ruolo svolto da questi hotel nella costruzione dell’immagine internazionale di Roma, non solo come destinazione turistica ma come città dell’accoglienza. Far parte del circuito significa condividere una visione che considera gli alberghi non semplici luoghi di soggiorno, ma parte integrante della memoria urbana e culturale della città. Strutture che nel corso dei decenni hanno accolto viaggiatori, professionisti, artisti e turisti contribuendo alla narrazione stessa di Roma.

Un hotel legato alla storia dell’ospitalità romana

L’FH55 Grand Hotel Palatino opera nella Capitale da quasi sessant’anni e nel tempo ha consolidato la propria presenza sia nel turismo leisure sia nel segmento business. La posizione strategica nel rione Monti, uno dei quartieri più frequentati della città, ha contribuito a renderlo un punto di riferimento per chi cerca un soggiorno nel centro storico senza rinunciare ai servizi dell’hotellerie contemporanea. Negli ultimi anni la struttura ha avviato un percorso di rinnovamento che ha interessato camere, aree comuni e servizi dedicati agli ospiti. L’intervento punta a coniugare elementi di design contemporaneo con la continuità di una tradizione alberghiera costruita nel tempo. «Questo riconoscimento rappresenta per noi motivo di grande orgoglio» ha spiegato Claudio Catani, vicepresidente Operations del gruppo FH55 Hotels. «Far parte degli Alberghi Storici di Roma significa vedere riconosciuto il lavoro svolto in quasi sessant’anni di attività e il nostro impegno quotidiano nell’offrire un’ospitalità capace di trasmettere il fascino autentico della città».

Tra turismo culturale e nuove esigenze dell’ospitalità

L’ingresso dell’hotel nel circuito degli Alberghi Storici conferma anche una tendenza che interessa sempre più il turismo urbano italiano: la ricerca di strutture capaci di raccontare il territorio attraverso la propria storia. In una città come Roma, dove il patrimonio culturale si intreccia continuamente con quello alberghiero, gli hotel storici diventano parte dell’esperienza di viaggio. Accanto alla valorizzazione architettonica e identitaria, resta centrale il tema dell’aggiornamento dei servizi. Il turismo internazionale, oggi più che in passato, richiede strutture capaci di mantenere un equilibrio tra memoria storica e comfort contemporaneo. Una sfida che coinvolge molte realtà storiche della Capitale e che il Grand Hotel Palatino affronta attraverso il percorso di riqualificazione avviato negli ultimi mesi.