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in valle camonica

A Ponte di Legno arriva Fresco, il bistrot che porta il mare tra le montagne

Accanto al Residence Club Ponte di Legno, il nuovo progetto della famiglia Guerini in Valle Camonica affianca bistrot, gastronomia e vendita di pesce fresco. In menu crudi, ostriche, crostacei, caviale e piatti espressi

 
21 maggio 2026 | 14:57

A Ponte di Legno arriva Fresco, il bistrot che porta il mare tra le montagne

Accanto al Residence Club Ponte di Legno, il nuovo progetto della famiglia Guerini in Valle Camonica affianca bistrot, gastronomia e vendita di pesce fresco. In menu crudi, ostriche, crostacei, caviale e piatti espressi

21 maggio 2026 | 14:57
 

A Ponte di Legno (Bs), accanto al Residence Club Ponte di Legno, a pochi passi dalle piste da sci, c’è un nuovo bistrot che porta il mare in montagna. Si chiama Fresco - Gastronomia & Bistrot ed è il nuovo progetto della famiglia Guerini, già conosciuta in paese per il ristorante Il Panoramico. Un indirizzo pensato per chi desidera consumare o acquistare prodotti ittici e preparazioni a base di pesce anche in alta quota.

Fresco

La sala di Fresco a Ponte di Legno (Bs)

La proposta riunisce in un unico spazio diverse anime: bistrot, gastronomia e vendita di pesce fresco. In menu trovano posto crudi di mare, tartare, ostriche, crostacei, carpacci affumicati e marinati, fritti, primi e secondi espressi, oltre a una selezione di preparazioni gastronomiche da consumare sul posto o portare a casa. Non manca la possibilità di acquistare pesce fresco e cucina pronta takeaway, affiancata da alcune proposte di terra pensate per soddisfare gusti differenti.

L’idea della famiglia Guerini è stata quella di creare un locale capace di accompagnare momenti diversi della giornata, dalla pausa pranzo all’aperitivo fino alla cena. «Volevamo creare qualcosa che a Ponte di Legno mancava davvero - spiega Stefano Guerini. Un posto contemporaneo, bello da vivere, dove poter mangiare un crudo di qualità, acquistare pesce fresco, fermarsi per un aperitivo o portare a casa gastronomia pronta. Fresco nasce per offrire un’esperienza diversa, che unisse immediatezza, qualità e varietà».

Fresco

Il mare sbarca in Valle Camonica con Fresco

Più che un ristorante tradizionale, Fresco punta quindi su una formula flessibile, in grado, come detto, di combinare ristorazione, gastronomia e vendita al dettaglio. Un progetto che amplia l’offerta del centro turistico dell’Alta Valle Camonica con una proposta incentrata sul mare, offrendo la possibilità di scegliere tra un plateau di crudi, un piatto espresso, una cena completa o l’acquisto di specialità da gustare a casa.

Fresco
Via Cida, 61 - 25056 Ponte di Legno (Bs)
Tel +39 366 994 2376

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Fresco ristorante Ponte di Legno Valle Camonica Brescia mare montagna famiglia Guerini
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