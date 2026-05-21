 Da ottobre parte la tratta Roma-Istanbul de La Dolce Vita Orient Express

Il 22 ottobre partirà la tratta Roma-Istanbul de La Dolce Vita Orient Express, il primo collegamento internazionale del treno di lusso italiano. Un viaggio di cinque giorni e quattro notti che ripercorre in chiave contemporanea l’itinerario più celebre della storia ferroviaria europea, rendendo omaggio all’Orient Express che nel 1883 raggiunse per la prima volta Costantinopoli.

La Dolce Vita Orient Express lancia la nuova tratta Roma-Istanbul

La nuova tratta collegherà Roma a Istanbul attraversando alcune delle città e dei paesaggi più rappresentativi del continente. La partenza è prevista dalla Capitale in serata, con una prima tappa a Venezia, storica porta tra Oriente e Occidente. Da qui il convoglio proseguirà verso Budapest, capitale dell’antico Impero austro-ungarico e centro culturale dell’Europa centrale, per poi attraversare i Carpazi con soste a Brasov e Sinaia, tra borghi medievali e testimonianze architettoniche di grande rilievo. L’ultima parte del viaggio si svilupperà in territorio turco fino all’arrivo a Istanbul, città da sempre sospesa fra Europa e Asia.

L’itinerario è stato concepito come un’esperienza culturale e immersiva, costruita attorno al concetto di viaggio lento e alla scoperta dei territori attraversati. Un percorso che riprende la direttrice storica dell’Orient Express, reinterpretandola per il viaggiatore contemporaneo attraverso soste, visite e momenti dedicati alla conoscenza delle culture locali. A bordo, La Dolce Vita Orient Express propone un’esperienza ispirata all’eleganza italiana. Gli interni, progettati da Dimorestudio e influenzati dal design degli anni Sessanta, accompagnano gli ospiti lungo l’intero tragitto, mentre la proposta gastronomica è firmata dallo chef tristellato Heinz Beck.