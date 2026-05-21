Nuove camere all’UNA Hotels Capotaormina: prosegue il progetto di restyling

Con l’avvio della stagione estiva 2026, l’UNA Hotels Capotaormina mostra al pubblico il risultato della prima fase del progetto di restyling che dal 2024 sta interessando la struttura. Sono infatti 73 le camere già rinnovate sulle 190 complessive, attraverso un intervento che ha coinvolto non soltanto bagni, pavimentazioni e impianti, ma anche l’intera concezione degli spazi interni. Un progetto che è stato sviluppato puntando su materiali, finiture e soluzioni d’arredo capaci di richiamare la luce, i colori e l’identità della Sicilia, mantenendo un dialogo costante con il paesaggio che circonda l’hotel 4 stelle di Taormina (Me).

Una delle nuove camere dell’UNA Hotels Capotaormina

Uno degli aspetti centrali del restyling è sicuramente il ricorso ad arredi realizzati su misura. Sedute, dormeuse, lavabi e cabine armadio sono stati infatti progettati appositamente per le nuove camere, con l’obiettivo di creare spazi omogenei e funzionali. Le scelte materiche richiamano i colori e la luminosità del territorio attraverso l’utilizzo di legno e parquet, gres porcellanato e dettagli in rame spazzolato. La realizzazione degli arredi custom e delle lavorazioni di falegnameria è stata curata da Concreta, mentre per superfici e finiture il progetto si è avvalso della collaborazione di Marazzi e Porcelanosa, quest’ultima coinvolta anche per sanitari e rubinetteria.

Detto questo, il restyling si inserisce all’interno di una struttura che continua a fare leva sulla propria posizione panoramica e sui servizi dedicati agli ospiti. Tra questi, ricordiamo, la spiaggia privata, raggiungibile esclusivamente attraverso una galleria scavata nella roccia che conduce anche alla piscina a sfioro di acqua salata affacciata sul mare. A disposizione degli ospiti anche un solarium panoramico con vista su Isola Bella, sull’Etna e sulla costa siciliana, oltre a un centro benessere dedicato a trattamenti e percorsi di relax.

E poi la ricca offerta gastronomica, che si articola in tre ristoranti: Le Grand Bleu, che propone una cucina di mare in una posizione direttamente affacciata sull’acqua; Naxos, che affianca specialità del territorio e piatti internazionali con vista sul golfo; Alcantara, che ospita invece il buffet della colazione. Completano i servizi altrettanti bar: il Bar Spiaggia, il Bar Svevo con vista sull’Etna e il Bar L’Approdo, situato nell’area della piscina.

UNA Hotels Capotaormina

Via Nazionale 105 - 98039 Taormina (Me)

Tel +39 0942 572111