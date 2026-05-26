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Fasano Yachts, il lusso si sposta sull’acqua: nasce il modello hotel-residence in mare

Fasano Yachts nasce dalla collaborazione tra JHSF e Azimut|Benetti e trasforma lo yacht in suite galleggiante per il resort Fasano Al Mare in Sardegna, con chef e equipaggio dedicati per soggiorni tra mare e costa

 
26 maggio 2026 | 17:59

Fasano Yachts, il lusso si sposta sull’acqua: nasce il modello hotel-residence in mare

Fasano Yachts nasce dalla collaborazione tra JHSF e Azimut|Benetti e trasforma lo yacht in suite galleggiante per il resort Fasano Al Mare in Sardegna, con chef e equipaggio dedicati per soggiorni tra mare e costa

26 maggio 2026 | 17:59
 

Il confine tra ospitalità alberghiera e navigazione privata si fa sempre più sottile. Il gruppo immobiliare brasiliano JHSF introduce il progetto Fasano Yachts, sviluppato insieme a Azimut|Benetti, segnando un passaggio ulteriore nell’evoluzione del lusso esperienziale applicato al mare. L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio sistema legato al brand Fasano e si collega direttamente al nuovo Fasano Al Mare Hotel & Beach Club, struttura affacciata sull’area di Tavolara, destinata ad aprire nella stagione estiva con prenotazioni già disponibili.

Fasano Yachts il lusso si sposta sull’acqua: nasce il modello hotel-residence in mare

Nasce in Sardegna il primo resort con yacht-residence firmati Fasano

Yacht come suite galleggianti per il turismo di alta gamma

Il progetto prevede una flotta composta da cinque yacht della serie Seadeck, modelli 7 e 9, pensati non solo come imbarcazioni private ma come vere e proprie residenze temporanee sull’acqua. Ogni unità sarà gestita da un equipaggio completo e includerà chef dedicati alla cucina Fasano, oltre a personale di bordo specializzato nel servizio di ospitalità. Le imbarcazioni saranno operative durante la stagione estiva, tra luglio e settembre, con la possibilità di essere utilizzate anche come base per itinerari personalizzati lungo le coste. L’impostazione è quella di un soggiorno mobile, dove la dimensione dell’hotel si sposta progressivamente tra mare aperto e baie più riservate.

Un nuovo modello di ospitalità tra mare e privacy

Il progetto Fasano Yachts si inserisce in una tendenza già osservata nel settore dell’hospitality di fascia alta: la progressiva fusione tra infrastruttura alberghiera e mobilità privata. Non si tratta più soltanto di offrire una camera o una suite, ma di costruire un ambiente chiuso e controllato che accompagni l’ospite durante tutto il soggiorno, indipendentemente dalla posizione geografica. In questo senso, la collaborazione con Azimut|Benetti rappresenta un’estensione naturale del concept, dove il design nautico diventa parte integrante dell’esperienza alberghiera.

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Il lusso come esperienza immersiva e non più statica

Per il gruppo JHSF, il progetto rientra in una visione più ampia di integrazione tra immobili, lifestyle e servizi. «Questo progetto rispecchia la filosofia di JHSF: un ecosistema integrato costruito attorno allo stile di vita dei nostri clienti», ha commentato Augusto Martins. Sul fronte industriale, anche Azimut|Benetti sottolinea la direzione del progetto come espressione di un nuovo modo di vivere il mare. «Seadeck interpreta il lusso contemporaneo come desiderio di allontanarsi dalla frenesia quotidiana per immergersi in un ambiente intimo e in connessione con la natura», ha spiegato Marco ValleL’idea di fondo è quella di una navigazione che non si limita allo spostamento, ma diventa permanenza, con il mare come spazio abitativo temporaneo.

Fasano Al Mare e la Sardegna come laboratorio del nuovo lusso

Il collegamento con il progetto a terra rafforza l’impianto complessivo. Il Fasano Al Mare Hotel & Beach Club diventa il punto di accesso a una rete di esperienze che si sviluppa tra costa e mare aperto, in un territorio che negli ultimi anni ha visto crescere l’interesse del turismo internazionale di fascia alta. In questo scenario, lo yacht non è più solo mezzo di trasporto ma estensione della struttura alberghiera, con servizi, cucina e personale dedicati. Una forma di ospitalità che ridefinisce il concetto stesso di soggiorno estivo, portandolo fuori dagli spazi tradizionali dell’hotel.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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