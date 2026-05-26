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martedì 26 maggio 2026  | aggiornato alle 17:37 | 119439 articoli pubblicati

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Pollicino

In provincia di Bergamo aprirà un ristorante da 600 posti dedicato alle famiglie

Parliamo della nota catena Pollicino, che a settembre aprirà a Costa di Mezzate un locale da 2mila metri quadrati con area giochi per bambini e spazio dedicato ai vintage games. Già aperte le selezioni per 40 assunzioni

 
26 maggio 2026 | 17:01

In provincia di Bergamo aprirà un ristorante da 600 posti dedicato alle famiglie

Parliamo della nota catena Pollicino, che a settembre aprirà a Costa di Mezzate un locale da 2mila metri quadrati con area giochi per bambini e spazio dedicato ai vintage games. Già aperte le selezioni per 40 assunzioni

26 maggio 2026 | 17:01
 

Pollicino, catena di ristoranti pensata per le famiglie, continua il proprio percorso di espansione nel Nord Italia e si prepara a una nuova apertura in provincia di Bergamo. A fine settembre la catena di ristoranti per famiglie inaugurerà infatti a Costa di Mezzate un locale di 2mila mq con circa 600 posti a sedere.

pollicino

Pollicino sbarca a Costa di Mezzate (Bg) con un ristorante da 2mila mq

Il nuovo ristorante sarà dotato di un’area giochi di 300 mq dedicata ai bambini fino a 10 anni e di uno spazio riservato ai vintage games, con cabinati e calcio balilla. Un format che punta a coniugare la proposta gastronomica con momenti di intrattenimento rivolti a diverse fasce d’età. In vista dell’apertura, l’azienda ha avviato una campagna di recruiting per la selezione di 40 nuove risorse da inserire nel team. Le figure ricercate comprendono pizzaioli, cuochi, camerieri, personale di sala, store manager e addetti ai servizi di pulizia. L’obiettivo è costruire uno staff in grado di gestire i flussi di un locale progettato per grandi numeri, mantenendo gli standard qualitativi del marchio.

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«L’apertura di un Pollicino a Costa di Mezzate rappresenta un passaggio strategico nel nostro piano di sviluppo nel Nord Italia, portando un polo di aggregazione per famiglie in un’area geografica chiave come quella bergamasca - ha spiegato Francesco Porcelli, ceo di Pollicino. Io e i miei collaboratori lavorativamente nasciamo proprio in queste zone, dove anni fa eravamo attivi con locali storici come la Locanda del Santo Bevitore. Conosciamo bene il territorio e abbiamo deciso con forza di tornarci perché crediamo moltissimo nella potenzialità di questa zona, conoscendo inoltre le esigenze delle persone che ci abitano: un ristorante dove gli adulti possano mangiare buoni piatti in tranquillità mentre i bimbi si divertono».

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Francesco Porcelli, ceo di Pollicino

La catena, ricordiamo, ha aperto il suo primo locale nel 2013 in provincia di Milano, introducendo il modelloRistofamily”. La proposta combina cucina alla griglia, pizza, hamburger e gnocco fritto con salumi a iniziative dedicate alle famiglie, come i pranzi domenicali con le mascotte dei cartoni animati e le attività di babycooking. Negli anni la crescita del brand si è sviluppata seguendo una logica di prossimità geografica tra Lombardia e Piemonte, con locali di ampia metratura progettati per offrire ai genitori un contesto rilassato e ai bambini spazi dedicati al gioco e all’intrattenimento.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pollicino Costa di Mezzate ristorante Bergamo famiglie bambini Francesco Porcelli
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