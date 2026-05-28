Esselunga apre un bistrot con 54 coperti nel nuovo store LaEsse a Milano

Nel nuovo punto vendita LaEsse di Piazza Risorgimento, Esselunga introduce un format che affianca alla spesa quotidiana una proposta di ristorazione e intrattenimento. Al piano superiore dello store si trova un bistrot-ristorante con cocktail bar, pensato come evoluzione dell’offerta food del gruppo nel segmento urbano. Lo spazio si sviluppa su due livelli e integra supermercato di prossimità e area food, con l’obiettivo di testare una nuova modalità di relazione con il cliente in contesto cittadino.

Esselunga sperimenta il bistrot dentro il supermercato a Milano

Il bistrot e la cucina interna

Il bistrot ospita 54 coperti nella sala principale, a cui si aggiunge una lounge da 12 posti e un cocktail bar. La cucina è interna e guidata da uno chef, con una proposta che richiama piatti della tradizione del Nord Italia, come mondeghili, vitello tonnato e cotoletta di vitello con osso. «È un test con cui puntiamo alla clientela giovane e qui potremo organizzare eventi», ha spiegato Marina Caprotti, amministratrice delegata di Esselunga. Il format si inserisce in una strategia di ampliamento che comprende già i Bar Atlantic e le profumerie Esserbella, con l’obiettivo di valutare un possibile ingresso strutturato nel segmento della ristorazione.

Enoteca, caffetteria e supermercato di prossimità

Accanto all’area bistrot è presente una enoteca di circa 130 metri quadrati, con un assortimento di circa 600 etichette. Al piano terra si sviluppa invece il supermercato LaEsse, circa 430 metri quadrati con circa 5.000 referenze tra freschi, freschissimi e piatti pronti, oltre a sistemi di self checkout e consegna a domicilio. Il progetto ha comportato un investimento stimato tra i 5 e i 6 milioni di euro e coinvolge una cinquantina di addetti.