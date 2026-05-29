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Dal 1° giugno

Gusto by Sadler, stagione al via in Sardegna con un nuovo chef

Dal 1° giugno riapre il ristorante stellato ospitato all’interno del Baglioni Resort Sardegna di Puntaldia. Alla guida della cucina debutta il nuovo resident chef Thomas Locatelli, già allievo di Claudio Sadler

 
29 maggio 2026 | 12:16

Gusto by Sadler, stagione al via in Sardegna con un nuovo chef

Dal 1° giugno riapre il ristorante stellato ospitato all’interno del Baglioni Resort Sardegna di Puntaldia. Alla guida della cucina debutta il nuovo resident chef Thomas Locatelli, già allievo di Claudio Sadler

29 maggio 2026 | 12:16
 

Dal 1° giugno riapre per la stagione estiva Gusto by Sadler, il ristorante una stella Michelin ospitato all’interno del Baglioni Resort Sardegna di Puntaldia, nel Sassarese. La novità della stagione riguarda la cucina, affidata a Thomas Locatelli, nuovo resident chef chiamato a guidare il progetto gastronomico che da cinque anni lega la firma di Claudio Sadler alle materie prime e alla cultura gastronomica dell’isola.

Con l'estate riapre Gusto by Sadler in Sardegna. E c'è un nuovo chef...

Thomas Locatelli, nuovo resident chef di Gusto by Sadler

Bergamasco, classe 1998, Locatelli ha iniziato il proprio percorso professionale accanto a Claudio Sadler nelle cucine di Chic’n Quick, a Milano, dove è rimasto per cinque anni. Successivamente ha lavorato in realtà stellate come il Cantinone di Madesimo e il Geranium di Copenaghen. Proprio nell’esperienza danese ha approfondito tecniche e lavorazioni dedicate ai vegetali, sviluppando un approccio che oggi trova spazio anche nella proposta di Gusto by Sadler. «Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo - ha commentato Locatelli. Per il menu del ristorante ho svolto molte ricerche sulle tradizioni locali e mi sono lasciato ispirare dall’“Enciclopedia enogastronomica della Sardegna” di Alessandra Guigoni, un libro che mi ha permesso di approfondire prodotti e preparazioni del territorio, molti dei quali ancora poco conosciuti, oltre alle eccellenze dell’isola. Sarà una sfida stimolante e non vedo l’ora di cominciare».

Con l'estate riapre Gusto by Sadler in Sardegna. E c'è un nuovo chef...

La sala del ristorante Gusto by Sadler

L’offerta gastronomica si articola tra una proposta à la carte e due percorsi degustazione, uno dei quali interamente vegetariano. La carta valorizza ingredienti e produzioni dell’isola, dalla Pecora nera di Arbus alle ciliegie Barracocca di Villacidro, utilizzate in un antipasto con capasanta ai carboni e rucola selvatica. Tra i dessert trova spazio “Fillide e Acamante”, che riunisce Mandorla Cossu, Arancio Tardivo di San Vito e una soffice meringa. Accanto alle novità della stagione rimangono alcuni dei piatti che hanno segnato la storia della cucina di Sadler, tra cui la “Padellata di crostacei cotti alla brace, patate cristallo e olandese al dragoncello (1998)” e la “‘Sa cassola’ di pesce misto in brodetto, servita con fregola allo zafferano al finocchietto”.

Con l'estate riapre Gusto by Sadler in Sardegna. E c'è un nuovo chef...

L'offerta del ristorante si divide tra la carta e due menu degustazione

«Sin dall’apertura nel 2021, il nostro obiettivo è stato quello di portare a tavola una cucina ricercata, in grado di dialogare con la natura intrinseca del luogo e all’altezza di un contesto straordinario come quello di Puntaldia e dell’area marina protetta di Tavolara - ha aggiunto Sadler. Sono particolarmente felice di accogliere Thomas Locatelli come nuovo resident chef. Thomas è cresciuto professionalmente al mio fianco e negli anni ha saputo costruire un percorso importante, confrontandosi con realtà di grande livello. Sono certo che porterà nuova energia al ristorante e che saprà interpretare questo ruolo con sensibilità e grande attenzione all’esperienza degli ospiti».

Wm Crociera

Gusto by Sadler (c/o Baglioni Resort Sardinia)
Via Tavolara - 07052 Marina di Lu Impostu (Ot)
Tel +39 0784 1908964

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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