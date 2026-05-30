Dopo il successo a New York, San Carlo raddoppia con un bistrot in Liguria

Da New York alla Marina di Varazze (Sv). Il progetto ristorativo San Carlo, sviluppato da un gruppo di imprenditori torinesi guidati da Carlo Rolle, arriva in Italia con una nuova apertura. Accanto al San Carlo Osteria Piemonte, che dal 2016 ha costruito il proprio successo nel quartiere Soho della Grande Mela, il 13 giugno aprirà infatti il San Carlo Bistrot, nuovo ristorante affacciato sul porto turistico varazzino.

Vista dall'alto sulla Marina di Varazze

Dal Vitello Tonnato alla Battuta di Fassona piemontese, dagli Agnolotti del Plin ai Tajarin con datterini gialli e rossi, fino al Carpaccio di Ricciola, al Filetto di Branzino e ai Calamari scottati. Il menu sarà costruito attorno all'incontro tra mare e terra, con l'obiettivo di valorizzare due territori vicini geograficamente ma dotati di identità gastronomiche ben riconoscibili. Una cucina contemporanea che affianca i grandi classici piemontesi a una selezione di piatti ispirati al mare ligure. A guidarla sarà la chef Emanuella Bernocco, con la supervisione dell'executive chef Davide Iacoboni, professionista che ha contribuito al percorso di crescita del locale newyorkese. La filosofia del progetto resta la stessa che ha accompagnato l'esperienza americana: raccontare attraverso il cibo un territorio ricco di eccellenze agroalimentari, culturali e paesaggistiche come il Piemonte, aprendolo al dialogo con altre tradizioni gastronomiche. A completare la proposta sarà una carta dei vini costruita principalmente tra Piemonte e Liguria, con una cantina che raccoglierà oltre trenta etichette delle due regioni, affiancate da una selezione di referenze provenienti da altre zone d'Italia e dall'estero.

San Carlo Bistrot sarà aperto sette giorni su sette dalla colazione alla cena, con orario continuato dalle 7 alle 24 dalla domenica al giovedì e dalle 7 all'una di notte il venerdì e il sabato. Il locale disporrà di 90 coperti complessivi, compreso il dehors, e potrà contare inizialmente su una squadra composta da dieci professionisti tra cucina e sala. «Con San Carlo Bistrot ci lanciamo in una nuova affascinante avventura che non vediamo l’ora di cominciare - ha commentato Rolle. L’esperienza che stiamo vivendo a New York è un’ottima palestra che ci permetterà di fare bene anche in un luogo fantastico come la Marina di Varazze. Perché se è vero che New York è molto diversa da Varazze e che ogni città ha la propria cultura gastronomica e le proprie abitudini, è altrettanto vero che sedersi a tavola per gustare degli ottimi piatti e vivere un’esperienza piacevole in un luogo esclusivo accomuna tutti quanti in qualsiasi parte del mondo. E questo è quello che offriamo a New York e offriremo a Varazze, così come in tutte le altre città in cui apriremo in futuro».

Un rendering del San Carlo Bistrot

«Quella di San Carlo Bistrot è un’apertura che ci riempie di particolare soddisfazione, perché nasce da un legame che dura da anni - ha detto Francesco Ansalone, amministratore delegato e direttore della Marina di Varazze. Carlo Rolle è un ospite di lunga data della Marina e ha saputo cogliere con grande lucidità il grande potenziale di questo luogo. Il tratto di costa che da Varazze arriva fino a Celle Ligure sta infatti vivendo una trasformazione importante, grazie a una serie di progetti immobiliari che ne stanno ridisegnando il fronte mare, attraendo investimenti di qualità e un pubblico nazionale e internazionale sempre più attento. Il fatto che un imprenditore con l’esperienza di Carlo Rolle scelga oggi Varazze come primo tassello italiano del proprio percorso è per noi una conferma significativa della direzione che la Marina e l’intero ponente varazzino stanno prendendo. Diamo il benvenuto a tutto il team di San Carlo Bistrot con la certezza che il loro progetto saprà integrarsi perfettamente nell’ambiente della Marina, arricchendolo di un’ulteriore esperienza di altissimo livello».