Alla Cantina Del Cambio tre serate dedicate ai grandi territori del vino

A Torino, a sei metri sotto terra, all’interno dell’omonimo ristorante, la Cantina Del Cambio ospita un nuovo ciclo di degustazioni guidate: tre appuntamenti, dal 22 maggio al 3 luglio, dedicati al confronto tra grandi territori del vino. Gli incontri, in programma alle ore 18:00, saranno condotti dall’head sommelier Mirko Galasso insieme alla sommelier Valentina Gallarate e prevedono un percorso strutturato tra calice di benvenuto, due vini in degustazione e una selezione di formaggi in abbinamento (48 euro a persona).

Tre degustazioni nella Cantina Del Cambio: viaggio sensoriale tra Italia e Francia

Come detto, il ciclo di degustazioni si apre il 22 maggio con “Incontro tra Langhe e Borgogna”, dedicato al confronto tra Nebbiolo e Pinot Noir. Da una parte il Barolo 2018 di Elio Grasso, espressione di uno stile rigoroso e profondamente territoriale; dall’altra il Nuits-Saint-Georges 2019 di Jean Grivot, riferimento della Côte de Nuits per Pinot Noir di precisione ed equilibrio. In accompagnamento, una selezione di formaggi tra cui Holzhofer e Comté Réserve 20 mesi.

Il secondo appuntamento, il 12 giugno, è intitolato “Viaggio fra Champagne e Alta Langa” e mette a confronto tradizione francese e Metodo Classico piemontese. L’Alta Langa Special Cuvée 2013 di Contratto dialoga con lo Champagne Blanc de Noirs di De Venoge. L’abbinamento gastronomico richiama i territori d’origine con Robiola di Roccaverano stagionata e Brie a latte crudo.

Il percorso si chiude il 3 luglio con “Derthona e Etna: due espressioni del bianco italiano”, un confronto tra Piemonte e Sicilia. Il Derthona Timorasso Riserva 2020 de La Spinetta incontra l’Etna Bianco Santo Spirito 2020 di Tenuta delle Terre Nere, in un dialogo tra struttura e mineralità. In degustazione anche formaggi come Montebore e Tuma Persa.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a eventi@delcambio.it oppure chiamare lo 011 546690!