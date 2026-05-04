Milano, chiude la pizzeria Da Giulio: affitto troppo alto, salta il rinnovo

Lunedì 4 maggio segna l’ultimo servizio per l’Antica Pizzeria Da Giulio, insegna storica di corso San Gottardo 38 a Milano, attiva dal 1925. La chiusura arriva al termine della gestione portata avanti per due decenni da Marco D’Andrea e Maria Antonietta Melfi, per tutti Mary, rimasta alla guida dopo la scomparsa del marito nel 2023. A pesare è stato il mancato accordo sul rinnovo del contratto d’affitto, con una richiesta economica quasi raddoppiata da parte della proprietà.

Chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: niente accordo sull’affitto

Negli ultimi giorni il locale è stato costantemente affollato, con il quartiere che si è riversato in pizzeria per un ultimo saluto a Mary e allo staff. Dal luglio 2023, dopo la scomparsa improvvisa del marito Marco D’Andrea, colpito da un arresto cardiaco a 59 anni mentre stava servendo ai tavoli, la gestione era rimasta nelle mani della moglie, figura centrale per clienti e dipendenti.

La storia recente della pizzeria affonda nel 2002, quando la coppia ne aveva assunto la conduzione, consolidando nel tempo un rapporto diretto con la clientela di zona. Come anticipato, la fine dell’attività non è legata a una scelta imprenditoriale, ma all’impossibilità di sostenere le nuove condizioni imposte dalla proprietà dei muri, passata nel frattempo ai titolari di un ristorante asiatico, che hanno richiesto un canone quasi raddoppiato.