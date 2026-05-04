Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 04 maggio 2026  | aggiornato alle 12:39 | 118992 articoli pubblicati

Rational
Brodetto Fest
Rational

san gottardo

Milano, chiude la pizzeria Da Giulio: affitto troppo alto, salta il rinnovo

Dopo quasi un secolo di attività e oltre vent’anni sotto la stessa gestione, si spegne una delle insegne più radicate di corso San Gottardo, storico punto di riferimento per la vita quotidiana del quartiere

 
04 maggio 2026 | 10:42

Milano, chiude la pizzeria Da Giulio: affitto troppo alto, salta il rinnovo

Dopo quasi un secolo di attività e oltre vent’anni sotto la stessa gestione, si spegne una delle insegne più radicate di corso San Gottardo, storico punto di riferimento per la vita quotidiana del quartiere

04 maggio 2026 | 10:42
 

Lunedì 4 maggio segna l’ultimo servizio per l’Antica Pizzeria Da Giulio, insegna storica di corso San Gottardo 38 a Milano, attiva dal 1925. La chiusura arriva al termine della gestione portata avanti per due decenni da Marco D’Andrea e Maria Antonietta Melfi, per tutti Mary, rimasta alla guida dopo la scomparsa del marito nel 2023. A pesare è stato il mancato accordo sul rinnovo del contratto d’affitto, con una richiesta economica quasi raddoppiata da parte della proprietà.

Da Giulio

Chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: niente accordo sull’affitto

Negli ultimi giorni il locale è stato costantemente affollato, con il quartiere che si è riversato in pizzeria per un ultimo saluto a Mary e allo staff. Dal luglio 2023, dopo la scomparsa improvvisa del marito Marco D’Andrea, colpito da un arresto cardiaco a 59 anni mentre stava servendo ai tavoli, la gestione era rimasta nelle mani della moglie, figura centrale per clienti e dipendenti.

La storia recente della pizzeria affonda nel 2002, quando la coppia ne aveva assunto la conduzione, consolidando nel tempo un rapporto diretto con la clientela di zona. Come anticipato, la fine dell’attività non è legata a una scelta imprenditoriale, ma all’impossibilità di sostenere le nuove condizioni imposte dalla proprietà dei muri, passata nel frattempo ai titolari di un ristorante asiatico, che hanno richiesto un canone quasi raddoppiato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizzeria Milano Da Giulio Maria Antonietta Melfi
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Gastronomia Emiliana
Caviar Import
Suicrà
Grandi Molini Italiani
Webinar
Gastronomia Emiliana
Caviar Import
Suicrà
Grandi Molini Italiani
Forst
Sagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026