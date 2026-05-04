The Drop Project: al Nobu Hotel di Roma l’aperitivo evolve tra musica e cucina

A Roma, nel cuore di via Veneto, il Nobu Hotel introduce The Drop Project, un nuovo format settimanale che debutta martedì 5 maggio alle ore 18:30. Si tratta di un appuntamento fisso del martedì sera che unisce aperitivo, cena e intrattenimento in un’unica esperienza immersiva, dove la proposta gastronomica si intreccia con una direzione musicale strutturata e pensata come elemento centrale del racconto.

Il suono incontra la cucina: Nobu Hotel Roma presenta The Drop Project

Il progetto nasce con l’obiettivo di ridefinire il tempo e le modalità della socialità urbana: il suono non è più un semplice accompagnamento, ma diventa il filo conduttore dell’esperienza. Ogni martedì, a partire dall’aperitivo, lo spazio si trasforma in un flusso continuo che accompagna gli ospiti fino alla cena, mantenendo un equilibrio tra dimensione conviviale e atmosfera raccolta.

Il modello è quello di un “soft clubbing” elegante, in cui musica, cucina e miscelazione dialogano senza soluzione di continuità. All’interno di questo contesto, la proposta gastronomica mantiene l’identità del brand Nobu, con una selezione di piatti e drink che riflettono un approccio contemporaneo e internazionale. La cucina e la mixology diventano parte integrante dell’esperienza, contribuendo alla costruzione di un ambiente cosmopolita che richiama suggestioni globali.

La direzione musicale è affidata a Roberto D’Agostino, che firma la playlist “Nobu Roma Confidential”. Il progetto sonoro attraversa epoche e generi, costruendo una narrazione musicale che accompagna l’evoluzione della serata. Il concetto di “drop” - il momento in cui il ritmo cambia intensità - viene utilizzato come elemento simbolico, capace di segnare il passaggio tra le diverse fasi dell’esperienza.

L’inaugurazione del format prevede un Live Talk Podcast con lo stesso Roberto D’Agostino e Marco Molendini, che introdurranno il progetto attraverso un dialogo dedicato alla scena musicale e all’evoluzione dell’intrattenimento urbano. Il confronto attraversa riferimenti storici e culturali, dai club che hanno segnato la città alle influenze internazionali, delineando il contesto in cui si inserisce l’iniziativa.

Nobu Hotel Roma

Via Vittorio Veneto, 155 - 00187 Roma

Tel +39 06 9918 3000