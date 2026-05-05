Errico Porzio apre la seconda pizzeria “Al Solito Porzio” a Roma

Al Solito Porzio raddoppia nella Capitale. Infatti, dopo l’apertura della prima sede in via Tuscolana, il maestro pizzaiolo Errico Porzio inaugura giovedì 7 maggio un secondo indirizzo a Roma, in viale Newton 33, nella zona dei Colli Portuensi. Il nuovo locale, a conduzione diretta, rappresenta un’ulteriore tappa nello sviluppo del progetto nella città.

Il maestro pizzaiolo Errico Porzio

La pizzeria si presenta con un ambiente accogliente, definito da uno stile sobrio ma curato, e una capacità complessiva di circa 140 coperti: 60 all’interno e 80 distribuiti nello spazio esterno, soluzione che amplia le possibilità di servizio soprattutto nella stagione primaverile ed estiva. Resta centrale l’impostazione già adottata nelle altre sedi, con un’offerta costruita su un’identità riconoscibile e una forte attenzione alla qualità. Tra gli elementi confermati, anche l’attenzione all’inclusività: il locale è infatti dotato di una proposta senza glutine, gestita con una postazione di lavoro dedicata e un forno separato.

La sala della pizzeria Al Solito Porzio in viale Newton (Roma)

Accanto alla proposta pizza, a pranzo sarà possibile trovare anche alcuni piatti della cucina napoletana, ampliando così l’offerta rispetto al solo servizio serale. Sulle pareti del locale compare uno dei motti più famosi del maestro pizzaiolo, “S’adda sapé fà” (“Si deve saper fare”), espressione che sintetizza l’approccio del pizzaiolo al lavoro, legato alla competenza tecnica e alla conoscenza del mestiere, e diventata nel tempo riconoscibile anche attraverso la sua presenza sui social.

Al Solito Porzio

Viale Newton 33 - 00151 Roma

Tel +39 06 5299 7277

