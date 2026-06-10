Four Seasons II: la nuova generazione di suite residenziali sul mare

Dopo il successo del lancio di Four Seasons I, avvenuto lo scorso marzo, Four Seasons Yachts prosegue il proprio piano di sviluppo con l’annuncio di Four Seasons II, la seconda unità della flotta destinata a ridefinire gli standard dello yachting ultra-lusso. La nuova imbarcazione introduce infatti le esclusive Yacht Residential Suites, concepite per offrire agli ospiti il comfort, gli spazi e la privacy di una vera residenza privata in navigazione.

Four Seasons II: debutta la nuova generazione di suite residenziali sul mare

«In seguito all’eccellente accoglienza riservata a questo progetto, stiamo ampliando la flotta con un approccio strategico, continuando a perfezionare l’esperienza di viaggio», ha dichiarato Ben Trodd, Ceo di Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts. «Four Seasons II rappresenta un’evoluzione naturale del concept originale, grazie a nuove soluzioni pensate per garantire un livello di personalizzazione ancora più elevato e un’atmosfera che faccia sentire gli ospiti a casa, ovunque si trovino nel mondo».

Riprendendo il linguaggio progettuale e l’innovazione che hanno caratterizzato Four Seasons I, il nuovo yacht offrirà 79 suite di ampie dimensioni, tra cui la nuova collezione di Yacht Residential Suites. Il rapporto uno a uno tra ospiti e personale garantirà un servizio altamente dedicato, mentre la proposta a bordo comprenderà esperienze gastronomiche d’eccellenza, programmi wellness immersivi e itinerari accuratamente selezionati. L’obiettivo è offrire una vacanza esclusiva, raffinata e altamente personalizzata, in cui lusso, comfort e privacy convivono in perfetto equilibrio.