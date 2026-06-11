Il brodetto che incontra il grano: l’evento gastronomico che celebra le Marche

Domenica 28 giugno, a partire dalle 18:30, la centralissima Piazza Brancondi di Porto Recanati (An) ospita il ritorno di Brodetto Show 2026, appuntamento dedicato al Brodetto alla portorecanatese De.Co., piatto simbolo della città rivierasca e della cultura marinara adriatica. L’evento si conferma una delle tappe più attese del calendario estivo, con degustazioni, racconto del territorio e momenti di intrattenimento aperti al pubblico.

Piazza Brancondi a Porto Recanati durante Brodetto Show, cuore dell’evento dedicato al brodetto De.Co

Mare ed entroterra: l’incontro tra Giovanni Velluti e Nazareno Strampelli

L’edizione 2026 è dedicata all’incontro simbolico tra due figure centrali della cultura marchigiana: Giovanni Velluti, legato alla nascita del brodetto portorecanatese, e Nazareno Strampelli, agronomo e genetista di fama mondiale che ha rivoluzionato la ricerca sul grano e inciso profondamente sull’economia agricola. Un dialogo ideale tra mare ed entroterra, tra cultura gastronomica e ricerca scientifica, inserito nelle celebrazioni per il 160° anniversario della nascita di Strampelli. A valorizzare questo legame contribuisce anche il Comune di Castelraimondo, città natale del genetista, con un omaggio floreale realizzato dagli esecutori dell’Infiorata del Corpus Domini.

Il brodetto alla portorecanatese De.Co., simbolo della cucina marinara dell’Adriatico

Degustazioni, showcooking e il piatto speciale “Tra trafila e brodetto”

La serata conferma la formula che ha reso Brodetto Show un appuntamento di riferimento: degustazioni guidate, narrazione del territorio, curiosità e coinvolgimento del pubblico. Confermati i conduttori Sara Santacchi e Marco Ardemagni, protagonisti del racconto tra tradizioni marinare e quiz tematici.

Gli chef dell’Accademia del Brodetto alla portorecanatese durante la preparazione della ricetta tradizionale

Protagonista assoluto sarà il Brodetto alla portorecanatese De.Co., preparato dagli chef dell’Accademia del Brodetto alla Portorecanatese De.Co., insieme agli studenti dell’Istituto Einstein-Nebbia di Loreto, in un percorso che unisce formazione e valorizzazione del territorio. Tra le novità spicca il piatto speciale “Tra trafila e brodetto”, dove l’oro del mare incontra quello delle campagne grazie ai Chicchi di grano Mancini, omaggio a Strampelli e alla qualità del grano marchigiano.

Pa’ Nuciatu, De.Co. e vini del territorio marchigiano

Spazio anche al Pa’ Nuciatu di Porto Recanati, dolce tradizionale a base di noci, fichi secchi, uvetta e mosto cotto, riconosciuto come nuova De.Co. cittadina. In abbinamento, i vini Belisario, espressione del Verdicchio di Matelica, eccellenza enologica delle Marche. Brodetto Show è organizzato dal Comune di Porto Recanati ed è tappa ufficiale del Grand Tour delle Marche, circuito promosso da Tipicità e ANCI Marche, con il cofinanziamento del GALPA Marche nell’ambito del programma FEAMPA.

La degustazione ha un costo di 10 euro a persona con prenotazione obbligatoria su www.tipicita.it. Informazioni: 0737 685623.