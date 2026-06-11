Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 11 giugno 2026  | aggiornato alle 23:39 | 119749 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

Spezie&Cocktail

Spezie protagoniste: a Roma quattro cene evento tra cucina e mixology

Idylio by Apreda al The Pantheon Iconic Rome Hotel presenta “Spices in Conversation”, quattro cene evento dedicate al dialogo tra spezie, alta cucina e mixology. Protagonista lo chef Francesco Apreda con ospiti d’eccezione

 
11 giugno 2026 | 18:48

Spezie protagoniste: a Roma quattro cene evento tra cucina e mixology

Idylio by Apreda al The Pantheon Iconic Rome Hotel presenta “Spices in Conversation”, quattro cene evento dedicate al dialogo tra spezie, alta cucina e mixology. Protagonista lo chef Francesco Apreda con ospiti d’eccezione

11 giugno 2026 | 18:48
 

Da Idylio by Apreda, ristorante una stella Michelin del Idylio by Apreda all’interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel, prende vita il nuovo ciclo di appuntamenti gastronomici “Spices in Conversation”. Un format esclusivo che mette al centro le spezie, elemento cardine della ricerca dello chef Francesco Apreda, reinterpretate attraverso il dialogo con alcuni tra i più interessanti protagonisti della scena contemporanea tra cucina e mixology.

Francesco Apreda idilyo

Francesco Apreda

“Spices in Conversation” propone quattro serate evento, ognuna costruita come un percorso degustazione inedito. Ogni appuntamento vede la collaborazione tra lo chef resident e un ospite d’eccezione, con pairing dedicati che uniscono cucina d’autore, cocktail signature e ricerca sulle spezie. Il risultato è un’esperienza gastronomica immersiva, pensata per valorizzare contaminazioni, tecniche e aromi in chiave contemporanea.

Si parte giovedì 18 giugno 2026 con Cristian Bugiada, bartender e mixologist siciliano di base a Roma, co-fondatore di La Punta Expendio de Agave. Una serata dedicata al dialogo tra agavi, distillati e spezie, in abbinamento alla cucina firmata Idylio by Apreda.

Calendario completo delle cene evento

  • 18 Giugno 2026 - Cristian Bugiada | La Punta Expendio di Agave
  • 15 Luglio 2026 - Chef Giuseppe Iannotti | Krèsios
  • 30 Settembre 2026 - Patrick Pistolesi | Drink Kong
  • 4 Novembre 2026 - Matteo Metullio | Harry's Piccolo

Idylio by Apreda
Piazza dei Caprettari, 56/60 - 00186 Roma
Tel +39 06 8780 7080 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Idylio by Apreda Spices in Conversation Francesco Apreda cene evento Roma alta cucina Roma mixology Roma spezie gastronomia The Pantheon Iconic Rome Hotel degustazione gourmet Roma cocktail pairing
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Grandi Molini Italiani
Suicrà
Doumix
Sagna
Grandi Molini Italiani
Suicrà
Doumix
Sagna
Knorr
MWMKT crociera

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026