Spezie protagoniste: a Roma quattro cene evento tra cucina e mixology

Da Idylio by Apreda, ristorante una stella Michelin del Idylio by Apreda all’interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel, prende vita il nuovo ciclo di appuntamenti gastronomici “Spices in Conversation”. Un format esclusivo che mette al centro le spezie, elemento cardine della ricerca dello chef Francesco Apreda, reinterpretate attraverso il dialogo con alcuni tra i più interessanti protagonisti della scena contemporanea tra cucina e mixology.

Francesco Apreda

“Spices in Conversation” propone quattro serate evento, ognuna costruita come un percorso degustazione inedito. Ogni appuntamento vede la collaborazione tra lo chef resident e un ospite d’eccezione, con pairing dedicati che uniscono cucina d’autore, cocktail signature e ricerca sulle spezie. Il risultato è un’esperienza gastronomica immersiva, pensata per valorizzare contaminazioni, tecniche e aromi in chiave contemporanea.

Si parte giovedì 18 giugno 2026 con Cristian Bugiada, bartender e mixologist siciliano di base a Roma, co-fondatore di La Punta Expendio de Agave. Una serata dedicata al dialogo tra agavi, distillati e spezie, in abbinamento alla cucina firmata Idylio by Apreda.

Calendario completo delle cene evento

18 Giugno 2026 - Cristian Bugiada | La Punta Expendio di Agave

15 Luglio 2026 - Chef Giuseppe Iannotti | Krèsios

30 Settembre 2026 - Patrick Pistolesi | Drink Kong

4 Novembre 2026 - Matteo Metullio | Harry's Piccolo

Idylio by Apreda

Piazza dei Caprettari, 56/60 - 00186 Roma

Tel +39 06 8780 7080