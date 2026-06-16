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Colin Peter Field torna a Sorrento: cinque appuntamenti tra cocktail e panorama

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria rinnova nel 2026 la collaborazione con Colin Peter Field. Cinque appuntamenti esclusivi porteranno a Sorrento la grande mixology internazionale, tra cocktail d’autore e richiami alla Campania

 
16 giugno 2026 | 14:57

Colin Peter Field torna a Sorrento: cinque appuntamenti tra cocktail e panorama

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria rinnova nel 2026 la collaborazione con Colin Peter Field. Cinque appuntamenti esclusivi porteranno a Sorrento la grande mixology internazionale, tra cocktail d’autore e richiami alla Campania

16 giugno 2026 | 14:57
 

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento rinnova anche per il 2026 la collaborazione con Colin Peter Field, tra i nomi più autorevoli della mixology internazionale. Il celebre bartender sarà protagonista di una serie di appuntamenti esclusivi presso L’Orangerie Poolside Bar & Restaurant, raffinato spazio immerso nel giardino mediterraneo dello storico albergo della famiglia Fiorentino.

Colin Peter Field torna a Sorrento: cinque appuntamenti tra cocktail e panorama

Il celebre barman Colin Peter Field, ospite al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento

Cocktail d’autore e alta mixology nel cuore di Sorrento

Per anni indicato tra i migliori bartender al mondo durante la sua esperienza alla guida dell’iconico Hemingway Bar dell’Hôtel Ritz di Parigi, Colin Peter Field porterà a Sorrento la propria visione della miscelazione contemporanea. Gli ospiti della struttura avranno la possibilità di degustare una selezione di cocktail d’autore in un contesto esclusivo affacciato sul Golfo di Napoli, tra agrumi profumati e vegetazione mediterranea.

Per quattro giorni al mese, L’Orangerie ospiterà momenti dedicati all’alta mixology, offrendo un’esperienza che unisce ospitalità di lusso, creatività e valorizzazione del territorio.

Il Sorrentino, il cocktail simbolo dell’hotel

Durante ogni appuntamento saranno proposte alcune delle creazioni più celebri di Field accanto a cocktail ispirati alla Costiera Sorrentina. Tra questi spicca il celebre Sorrentino, noto anche come Limoncello Spritz, creato nel 2012 in omaggio al Cavaliere Guido Fiorentino, presidente e amministratore delegato del Grand Hotel Excelsior Vittoria.

Colin Peter Field torna a Sorrento: cinque appuntamenti tra cocktail e panorama

L’Orangerie Poolside Bar & Restaurant del Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento

La miscela delle note agrumate del limoncello con le bollicine del prosecco ha reso questo cocktail uno dei simboli dell’accoglienza della struttura.

Calendario degli appuntamenti 2026

Gli incontri con Colin Peter Field sono in programma dal 17 al 21 giugno, dal 15 al 19 luglio, dal 19 al 23 agosto, dal 16 al 20 settembre e dal 7 all’11 ottobre 2026, offrendo agli ospiti un’occasione per scoprire Sorrento attraverso il linguaggio della grande mixology internazionale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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