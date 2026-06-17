Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 17 giugno 2026  | aggiornato alle 18:17 | 119849 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

rebranding

Da Biga a Casa Biga: la (doppia) pizzeria milanese apre un nuovo capitolo

Con sedi nei quartieri Isola e Moscova, il progetto di Gennaro Esposito sceglie un rebranding che richiama ospitalità e italianità, mantenendo al centro impasti, ricerca sulle materie prime e attenzione al senza glutine

 
17 giugno 2026 | 15:48

Da Biga a Casa Biga: la (doppia) pizzeria milanese apre un nuovo capitolo

Con sedi nei quartieri Isola e Moscova, il progetto di Gennaro Esposito sceglie un rebranding che richiama ospitalità e italianità, mantenendo al centro impasti, ricerca sulle materie prime e attenzione al senza glutine

17 giugno 2026 | 15:48
 

La pizzeria Biga, aperta nel 2021 da un’idea dell’imprenditore Gennaro Esposito ed entrata nella classifica 50 Top Pizza Italia, cambia nome e diventa Casa Biga. Il nuovo corso riguarda entrambe le sedi milanesi del progetto, in via Antonio Pollaiuolo 9 nel quartiere Isola e in via Alessandro Volta 20 in Moscova. L’aggiunta della parola "Casa" accompagna l’evoluzione del brand e guarda anche all’estero, puntando su un termine immediatamente riconoscibile e associato all’italianità.

La pizzeria milanese “Biga” cambia nome e diventa “Casa Biga”

Il team di Casa Biga

Il nuovo nome richiama inoltre uno dei concetti alla base del progetto: l’ospitalità. La denominazione originaria resta comunque centrale, poiché Casa Biga continua a richiamare il prefermento utilizzato per la realizzazione degli impasti, elemento distintivo della proposta. «Negli anni ci avete conosciuto attraverso i nostri impasti, la ricerca delle materie prime e la passione per la pizza - racconta Gennaro Esposito. Ogni giorno ci scegliete per una cena in compagnia, un momento di condivisione o semplicemente per il desiderio di qualcosa di buono. Oggi quel percorso compie un passo naturale: Biga evolve e diventa Casa Biga. Casa è il luogo dove ci si siede senza fretta, dove l’ospitalità è spontanea e ogni dettaglio è pensato per far stare bene le persone. La nostra filosofia in cucina non cambia, cresce solo il desiderio di far sentire i nostri ospiti sempre più parte della nostra famiglia».

A guidare il lavoro sugli impasti è il pizza chef Simone Nicolosi, classe 1978, milanese di origini siciliane, con oltre vent’anni di esperienza nel settore. Il suo percorso professionale è iniziato in una pizzeria di Castellammare di Stabia e nel 2024 è stato premiato come "Rivelazione dell’anno" dalla guida Pizza e Cocktail di Identità Golose. La sua firma si ritrova in una proposta che spazia dalla pizza contemporanea alla ruota di carro a lunga lievitazione, preparata con farine poco raffinate e a basso impatto glicemico. Accanto a queste trova spazio anche il padellino, realizzato con biga al 70%, miscela multicereale, cacao amaro e caffè, sottoposto a 48 ore di fermentazione e caratterizzato da una struttura particolarmente alveolata, morbida all’interno e croccante all’esterno. Ampio spazio è riservato anche al senza glutine. Nella sede di Isola è presente un reparto dedicato che ha consentito a Casa Biga di ottenere la certificazione Aic (Associazione italiana celiachia) e il premio Pizza Gluten Free dell’Anno assegnato dalla Guida Milano e Lombardia a Tavola 2025.

La pizzeria milanese “Biga” cambia nome e diventa “Casa Biga”

Una pizza vegana di Casa Biga

In carta trovano spazio sia pizze classiche sia ricette più contemporanee, accanto a una linea vegetale che prevede una pizza vegana diversa ogni mese. Tra le più richieste figurano la Biga, con crema di piselli, guanciale amatriciano e fiordilatte, completata fuori cottura da Grana Padano, fonduta di pecorino romano Dop, pomodoro concentrato a frammenti, pepe nero macinato fresco, menta e olio extravergine biologico, e la Nerano, con crema di zucchine alla Nerano e fiordilatte, arricchita fuori cottura da stracciatella vaccina, chips di zucchina, petali di provolone del Monaco Dop, fiori di zucchina, basilico vetrificato, pepe nero e olio extravergine biologico. La proposta si completa con una selezione di dessert realizzati internamente, comprese creme e confetture. Tra i più rappresentativi figurano la Montanara Sbagliata, una nuvola di pasta fritta farcita con ricotta di bufala e gocce di cioccolato, servita con confettura di datterino rosso, scaglie di ricotta cristallizzata e menta, e il Bigamisù, composto da una semisfera con base al pan biscuit bagnata al caffè, mousse al cioccolato bianco e spolverata di cacao amaro. Quest’ultimo è stato protagonista di una puntata del programma televisivo Foodish, in onda su Tv8 con Joe Bastianich.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Casa Biga Milano pizzeria Isola Moscova pizza Gennaro Esposito Simone Nicolosi
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Grandi Molini Italiani
Salomon
MWMKT crociera
Cinzano
Grandi Molini Italiani
Salomon
MWMKT crociera
Cinzano
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Consorzio Garda Doc

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026