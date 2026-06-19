Hyatt, tre nuove aperture in Italia tra Roma e Taormina

Il mercato alberghiero italiano continua ad attrarre capitali internazionali, brand del lusso e family office, in un contesto in cui la componente immobiliare e quella turistica risultano sempre più intrecciate. Tra i gruppi più attivi si conferma Hyatt, che ha scelto l’Italia come uno dei perni della propria strategia di sviluppo in Europa. Dal 2019 a oggi il gruppo ha quadruplicato il numero di camere presenti nel Paese, consolidando una presenza che si articola tra strutture iconiche e nuove operazioni in pipeline. Un’espansione che non si limita alla crescita dimensionale, ma punta alla ridefinizione del posizionamento del brand nelle principali destinazioni italiane.

Hyatt, le nuove aperture a Roma e Taormina al centro della strategia europea

Roma e Taormina al centro delle nuove aperture

La fase più recente del piano di sviluppo prevede tre nuove strutture tra Roma e Taormina, che aggiungeranno complessivamente 428 camere al portafoglio italiano. Si tratta dell’Hyatt Regency Rome Central, del Thompson Rome e del Park Hyatt Taormina, con aperture distribuite tra il 2026 e il 2028. «L’Italia resta uno dei mercati turistici più importanti d’Europa», ha osservato al Sole 24 Ore Nuno Galvao Pinto, vice president development Europe di Hyatt. «Abbiamo asset iconici come Park Hyatt Milano e 7Pines Resort Sardinia, ma esistono ancora molte destinazioni nelle quali entrare nei prossimi anni». L’attenzione del gruppo si concentra in particolare su Roma e Milano, considerate hub strategici, ma lo sguardo si estende anche a città come Napoli, Verona e Bologna, oltre alle principali destinazioni costiere e leisure.

Il modello italiano tra hotel indipendenti e conversioni

Una parte rilevante della strategia di crescita passa attraverso il riutilizzo di immobili esistenti e la conversione di hotel indipendenti. Due delle tre nuove aperture annunciate derivano infatti da progetti di riconversione, mentre una rientra in un intervento di adaptive reuse. Secondo Hyatt, la frammentazione del mercato italiano rappresenta un elemento distintivo rispetto ad altri Paesi europei. «Molti proprietari cercano un marchio in grado di preservare l’identità dell’asset», spiega Galvao Pinto. In questo contesto, il ruolo dei brand internazionali diventa quello di integrare standard globali senza cancellare le specificità locali. Il valore del patrimonio immobiliare storico e i vincoli urbanistici dei centri cittadini rendono l’Italia un terreno particolarmente adatto a operazioni di riconversione, soprattutto nelle destinazioni a forte attrattività culturale e turistica.

Accanto alle città principali, cresce l’interesse verso destinazioni regionali e aree a forte vocazione leisure. Toscana, Puglia, Sicilia e Lago di Como rientrano tra i territori monitorati, insieme a città come Verona, Genova, Bologna e Parma. Il modello di sviluppo si lega a una domanda internazionale sempre più orientata verso esperienze diversificate, dove il soggiorno alberghiero si inserisce in un percorso più ampio tra cultura, enogastronomia e turismo esperienziale. «L’obiettivo non è aumentare il numero degli hotel, ma portare il brand giusto nella destinazione giusta», sottolinea ancora il manager.

Un mercato italiano centrale per la strategia europea

Per Hyatt, l’Italia rappresenta un mercato con caratteristiche difficilmente replicabili altrove in Europa. La combinazione tra città d’arte, destinazioni balneari, turismo enogastronomico e forte domanda internazionale crea un contesto favorevole allo sviluppo di brand globali del segmento luxury.