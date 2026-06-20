A Milano arriva la sdraio da record: il primato mondiale è firmato Bluserena

Bluserena Hotels & Resorts entra ufficialmente nel Guinness World Records grazie alla realizzazione della sdraio più grande del mondo, una straordinaria installazione fino al 21 giugno domina Piazza Gae Aulenti a Milano. L’iniziativa trasforma uno degli spazi urbani più rappresentativi della città in un suggestivo angolo dedicato al mare, al relax e al benessere, richiamando l’immaginario delle vacanze estive italiane.

La maxi sdraio da 9 metri di altezza in piazza Gae Aulenti a Milano firmata Bluserena Hotel & Resorts

La maxi sdraio da record nel cuore di Milano

Fulcro delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario del gruppo, la gigantesca sdraio rappresenta un elemento iconico e immediatamente riconoscibile. Con una struttura imponente di 9 metri di lunghezza e 9 metri di altezza, pari a un edificio di tre piani, l’installazione ha superato il precedente primato detenuto dalla celebre struttura di Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra.

Il conseguimento del Guinness World Records per la sdraio più grande del mondo viene accolto come un traguardo di grande valore simbolico. La sdraio rappresenta infatti una delle immagini più riconoscibili della vacanza italiana, evocando il mare, la convivialità, il relax e lo stile di vita della Dolce Vita. Il ritorno in Italia di un record precedentemente detenuto nel Regno Unito conferisce ulteriore rilevanza al risultato, reso ancora più significativo dalla possibilità di condividerlo con il pubblico nel cuore di Milano. Il riconoscimento si inserisce inoltre nelle celebrazioni per i 40 anni di attività del gruppo, come omaggio a ospiti, collaboratori e a tutte le persone che hanno contribuito alla crescita del marchio nel corso del tempo.

Bluserena Hotels & Resorts riceve l'attestazione ufficiale del Guinness World Record

Dal record mondiale al Sibari Green Resort

Al termine dell’evento milanese, la maxi installazione verrà trasferita presso il Sibari Green Resort, in Calabria, dove troverà una collocazione permanente. La struttura continuerà così a raccontare il prestigioso traguardo raggiunto, diventando un simbolo delle celebrazioni dedicate ai 40 anni del marchio.

L’offerta di ospitalità di Bluserena Hotels & Resorts

Oggi il gruppo gestisce 12 resort lungo le più belle coste italiane e un hotel invernale in Piemonte. Ogni anno accoglie migliaia di ospiti proponendo esperienze di soggiorno pensate per famiglie e coppie, con un modello di ospitalità fondato sulla qualità dei servizi, sull’attenzione ai dettagli, sul comfort e sulla serenità.

Fino al 21 giugno, dalle 10 alle 19, i visitatori possono accomodarsi nell’area solarium allestita per l’occasione e partecipare gratuitamente a una meditazione guidata di cinque minuti. L’esperienza, fruibile tramite cuffie wireless, è accompagnata da una traccia audio con il suono delle onde del mare, offrendo un momento di relax immersivo nel centro di Milano.

L’iniziativa rafforza il posizionamento di Bluserena Hotels & Resorts nel settore dell’ospitalità italiana, celebrando un importante anniversario attraverso un evento capace di unire intrattenimento, benessere e visibilità internazionale.