Tennis tra i vigneti del Garda: il nuovo campo panoramico di Villa Cordevigo

Villa Cordevigo, cinque stelle lusso associato a Relais & Châteaux, inaugura un nuovo campo da tennis panoramico immerso nei vigneti dell’entroterra gardesano, a pochi chilometri da Verona. La struttura amplia così la propria proposta dedicata al benessere e alle attività all’aria aperta, rafforzando un posizionamento sempre più orientato all’ospitalità esperienziale. Il campo, inserito tra i filari di proprietà delle famiglie Delibori e Cristoforetti, è pensato per un utilizzo esclusivo degli ospiti e, su prenotazione, anche per clienti esterni.

Il nuovo campo panoramico immerso nei vigneti della tenuta sul Lago di Garda

Un campo da tennis panoramico immerso nella natura del Bardolino

Il nuovo impianto è stato progettato secondo misure regolamentari per il gioco sia in singolo sia in doppio, con una posizione privilegiata affacciata sui vigneti e sull’area piscina della tenuta. La scelta della superficie in GreenSet® risponde a standard tecnici elevati, utilizzati anche nei principali circuiti professionistici internazionali. Il materiale garantisce un rimbalzo regolare, elevata stabilità e condizioni di gioco costanti, integrandosi al contempo con il contesto paesaggistico.

Sport & Wellness tra yoga, e-bike e esperienze outdoor

L’introduzione del campo da tennis si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo della proposta Sport & Wellness della struttura. Negli anni sono state introdotte attività come e-bike, sessioni di yoga nel parco secolare e percorsi dedicati al benessere diffuso nella natura. Il tennis diventa così parte di un’offerta che valorizza il movimento all’aria aperta e il contatto con il paesaggio, in un contesto di quiete e riservatezza.

Sport e natura si incontrano in un contesto esclusivo a Villa Cordevigo

Un nuovo concetto di lusso lento tra sport e natura

«Abbiamo registrato un forte interesse, soprattutto da parte del pubblico internazionale, per le attività sportive all’aria aperta - racconta Lorenza Delibori, Maître de maison di Villa Cordevigo - Negli anni abbiamo ampliato la nostra flotta di e-bike, introdotto lezioni di yoga nel parco secolare e sviluppato nuove esperienze dedicate al benessere. Il nuovo campo da tennis si inserisce perfettamente in questo percorso evolutivo». Il tennis, sempre più presente nel panorama lifestyle internazionale, si integra con un’idea di ospitalità che privilegia ritmi naturali, privacy e rigenerazione. Dopo il gioco, gli ospiti possono concedersi momenti di relax con frutta di stagione o signature drink analcolici, immersi nel paesaggio dei vigneti.

Esperienze outdoor e benessere tra vigneti e colline gardesane

Il campo da tennis completa un’offerta già articolata che comprende Spa, picnic tra i vigneti, percorsi vita e massaggi immersi nella natura. Un sistema di esperienze che rafforza l’identità della struttura come destinazione di slow luxury nel cuore del Veneto.

Villa Cordevigo

Località Cordevigo, 1 - 37010 Cavaion Veronese (Vr)

Tel +39 045 7235287