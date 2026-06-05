Pizza a Corte 2026 ad Agerola: torna la rassegna gastronomica di Vincenzo Guarino

Dal 11 giugno al 27 agosto torna “Pizza a Corte”, la rassegna enogastronomica ospitata presso il Palazzo Acampora, nel cuore di Agerola. L’evento si svolge nel suggestivo spazio dell’Orto di casa, area esterna situata proprio di fronte all’ingresso del palazzo settecentesco. La manifestazione, ideata e organizzata dall’executive chef Vincenzo Guarino, riunisce alcuni tra i più noti interpreti dell’arte bianca italiana: 12 maestri pizzaioli, affiancati da altrettanti maestri pasticceri e dai bartender del Madamé Lounge Bar.

Vincenzo Guarino

Un evento gastronomico tra pizza d’autore, pasticceria e mixology

“Pizza a Corte” si conferma un appuntamento dedicato all’eccellenza della pizza contemporanea, della pasticceria d’autore e della mixology, con una proposta diversa ogni settimana. I bartender del Madamé Lounge Bar di Agerola cureranno l’area cocktail durante tutti gli appuntamenti, con la partecipazione speciale di Jack Prisco del Prisco Pizza & Spirits di Boscotrecase il 9 luglio.

Solidarietà e sostegno alla Onlus HHT Italia APS

L’edizione 2026 mantiene un forte legame con il sociale. Parte dell’incasso delle serate sarà devoluto alla HHT Italia APS, associazione impegnata nell’assistenza alle persone affette da Telangectasia Emorragica Ereditaria (Sindrome di Rendu-Osler-Weber).

«In qualità di presidente regionale dell’Onlus HHT, non posso che esprimere la mia gratitudine ai responsabili di Palazzo Acampora che hanno deciso di devolvere parte dell'incasso delle serate alla nostra associazione, l’HHT Italia APS, impegnata nell’assistenza alle persone affette da Telangectasia Emorragica Ereditaria o Sindrome di Rendu Osler-Weber», ha dichiarato Giuseppe Valentini

«Il bello e il buono: un binomio virtuoso che abbiamo il dovere e il piacere di incoraggiare e favorire» - afferma Giovanni Paone, imprenditore nonché padrone di casa - «Nello specifico, abbiamo voluto che una rassegna gastronomica, animata da grandi protagonisti dell’arte bianca, diventasse anche l’occasione per richiamare l’attenzione su una malattia genetica rara. Crediamo nell’importanza della condivisione e nel valore della gioia, che ha senso solo se è condivisa e partecipata. Questo è uno dei princìpi che accompagna la mia vita e che ispira il nostro modo di fare impresa».

Il calendario completo di Pizza a Corte 2026

11 giugno: Pizzeria Carlo Sammarco - Carlo Sammarco / La Carlotteria - Carlotta Garofalo

Pizzeria Carlo Sammarco - Carlo Sammarco / La Carlotteria - Carlotta Garofalo 18 giugno: Pizzeria Li Galli - Salvatore Iovieno / Pasticceria Poppella - Ciro Poppella

Pizzeria Li Galli - Salvatore Iovieno / Pasticceria Poppella - Ciro Poppella 25 giugno: Pizzeria Varnelli - Francesco Varnelli / La Casa del Dolce - Giusy Aversano

Pizzeria Varnelli - Francesco Varnelli / La Casa del Dolce - Giusy Aversano 2 luglio: Pizzeria Lombardi - Francesco Tedesco / Pasticceria Mommy - Guglielmo Cavezza

Pizzeria Lombardi - Francesco Tedesco / Pasticceria Mommy - Guglielmo Cavezza 9 luglio: Pizzeria da Lionello - Salvatore Lionello / Pasticceria Gabbiano Dulcis in Pompei - Salvatore Gabbiano

Pizzeria da Lionello - Salvatore Lionello / Pasticceria Gabbiano Dulcis in Pompei - Salvatore Gabbiano 16 luglio: Pizzeria Cambiamenti - Ciccio Vitiello / Pasticceria Pina - Antonio Gargiulo

Pizzeria Cambiamenti - Ciccio Vitiello / Pasticceria Pina - Antonio Gargiulo 23 luglio: Pizzeria Senese - Giovanni Senese / Pasticceria Scaturchio - Armando Scaturchio

Pizzeria Senese - Giovanni Senese / Pasticceria Scaturchio - Armando Scaturchio 30 luglio: Pizzeria Nanninella - Raffaele Boccia / Pasticceria Sirica - Sabatino Sirica

Pizzeria Nanninella - Raffaele Boccia / Pasticceria Sirica - Sabatino Sirica 6 agosto: Pizzeria Owap - Mauro Espedito / Pasticceria Pesce dal 1896 - Pasquale Pesce

Pizzeria Owap - Mauro Espedito / Pasticceria Pesce dal 1896 - Pasquale Pesce 13 agosto: Pizzeria Magma - Raimondo De Crescenzo / Roxy Bar - Giuseppe Esposito

Pizzeria Magma - Raimondo De Crescenzo / Roxy Bar - Giuseppe Esposito 20 agosto: Basta Pizzeria - Enzo Bastelli / Pasticceria Pepe Mastro Dolciere - Giuseppe Pepe

Basta Pizzeria - Enzo Bastelli / Pasticceria Pepe Mastro Dolciere - Giuseppe Pepe 27 agosto: Pizzeria Le Parule - Giuseppe Pignalosa / Pasticceria Salvatore Capparelli - Salvatore Capparelli

L’area beverage sarà affidata ai bartender del Madamé Lounge Bar, con una proposta di cocktail pairing pensata per accompagnare ogni serata gastronomica e valorizzare le diverse interpretazioni di pizza e dessert.