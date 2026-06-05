Siviglia avrà il suo primo hotel Four Seasons: annunciata la nuova apertura

Siviglia si prepara ad accogliere una nuova struttura di lusso. Four Seasons, leader mondiale nell’ospitalità di alta gamma, e la società spagnola di investimenti immobiliari Blasson hanno infatti annunciato l’avvio del progetto che porterà nei prossimi mesi all’apertura del Four Seasons Hotel Sevilla, il primo albergo del marchio nella capitale andalusa.

Un rendering del futuro Four Seasons Hotel Sevilla

La futura struttura sorgerà su Plaza Nueva, nel cuore della città, all’interno di uno degli edifici più rappresentativi del quartiere dell’Arenal. La posizione consentirà di raggiungere facilmente alcuni dei luoghi simbolo della capitale dell’Andalusia, tra cui la Cattedrale di Siviglia, l’Archivio delle Indie e il Real Alcázar, tutti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. «Siviglia è una città di straordinario fascino, dove cultura, storia e bellezza si fondono in modo unico. Siamo orgogliosi di portare Four Seasons in questa destinazione d’eccezione mentre continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio globale di esperienze di ospitalità di alto livello - ha dichiarato Alejandro Reynal, presidente e ceo di Four Seasons. La collaborazione con Blasson darà vita a una struttura di grande pregio, frutto di un attento intervento di riqualificazione, capace di interpretare l’autenticità e il carattere della città offrendo al contempo gli elevati standard di servizio e la cura personalizzata che contraddistinguono Four Seasons nel mondo».

Il Four Seasons Hotel Sevilla disporrà di circa 55 camere e suite distribuite su cinque piani. L’edificio, risalente alla metà del Novecento, sarà interessato da un importante intervento di riqualificazione finalizzato a valorizzarne le caratteristiche architettoniche originarie, integrandole con ambienti contemporanei e servizi di ultima generazione. Nel dettaglio, le sistemazioni avranno dimensioni comprese tra i 40 e i 117 mq e includeranno anche una Suite Presidenziale. Il progetto architettonico è stato affidato allo studio madrileno Lamela, mentre gli interni porteranno la firma di Belén Domecq, tra le figure più riconosciute a livello internazionale nel settore dell’interior design e inserita nella lista AD100.

Accanto all’offerta ricettiva, il progetto prevede una proposta dedicata alla ristorazione e all’intrattenimento articolata in tre differenti spazi aperti sia agli ospiti sia alla comunità locale. Sono previsti un ristorante al piano strada con accesso diretto da Plaza Nueva, un ristorante con bar panoramico all’ultimo piano e un lounge bar al piano terra concepito come luogo d’incontro e socializzazione. A completare i servizi della struttura saranno inoltre una spa, un centro fitness e una piscina panoramica sul rooftop con vista sui tetti e sui principali monumenti storici della città.

«Il nostro investimento a Siviglia testimonia la fiducia che riponiamo nella continua crescita della città come destinazione di riferimento per il turismo di alta gamma. Siamo inoltre particolarmente lieti di sviluppare questo progetto con il sostegno dell’amministrazione locale - ha aggiunto Enrique Benjumea, founding partner di Blasson. Opportunità di questa portata sono sempre più rare. Stiamo creando un luogo destinato a diventare un punto di riferimento per i viaggiatori internazionali, in grado di valorizzare un modello di turismo sostenibile e di offrire esperienze d’eccellenza nei settori dell’ospitalità, della gastronomia e del benessere, ambiti nei quali Four Seasons rappresenta un punto di riferimento assoluto».