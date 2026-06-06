La cucina della Corea del Sud arriva a Gardaland per il K-Pop Festival

Il 13 e 14 giugno Gardaland Resort di Castelnuovo del Garda (Vr) ospiterà il Gardaland K-Pop Festival, il primo festival ufficiale in Italia dedicato alla cultura coreana contemporanea. Accanto a spettacoli, musica e attività a tema, il parco proporrà anche un percorso gastronomico ispirato alla Corea del Sud, con una serie di specialità distribuite in aree tematizzate e food point temporanei allestiti per l’evento.

Gardaland affianca al K-Pop Festival un viaggio nei sapori coreani

Negli ultimi anni, ricordiamo, la cucina coreana ha conquistato una crescente popolarità a livello internazionale, grazie a sapori riconoscibili e a una forte presenza sui social media. A Gardaland sarà protagonista attraverso due unità Airstream, la Korean Airstream e la Jumanji Airstream, pensate per offrire un’esperienza di consumo più agile all’interno del parco. Alla Korean Airstream sarà possibile assaggiare alcune delle preparazioni più rappresentative dello street food coreano. Tra queste il Kimchi Shokupan Toast, realizzato con pane Shokupan, formaggio cremoso e kimchi di cavolo cinese, e i Korean Pancake, disponibili in due versioni, una più speziata e una più delicata. L’offerta comprenderà anche i Tteokbokki & Eomuk, gnocchi di riso serviti con salsa Gochujang e accompagnati da sottili fette di Eomuk, oltre ai Mandu alla piastra, ravioli coreani con ripieno di tofu e cipollotto, serviti con salsa di soia o salsa Dakgangjeong.

La proposta del Jumanji Airstream sarà invece dedicata a piatti ispirati alla tradizione del korean barbecue. Tra questi il Beef Bulgogi in salsa BBQ coreana con zucchine, carote e cipollotto, il Korean Fried Chicken preparato secondo la tecnica tradizionale coreana e ricoperto con salsa Dakgangjeong, e i Dak-kkochi, spiedini di pollo grigliati con riduzione Teriyaki e maionese alla soia. Spazio anche ai dolci con gli Hotteok, pancake farciti con zucchero di canna, cannella, mandorle, arachidi, semi di girasole e semi di zucca. A completare l’offerta saranno le bevande disponibili al Korean Pop Up Store, dove sarà possibile degustare il Soju nelle versioni Original e Flavoured, oltre a una selezione di birre.

L’iniziativa, ricordano gli organizzatori, si inserisce in una più ampia strategia di aggiornamento dell’offerta gastronomica del resort, che rinnova ogni anno circa il 25% dei menu. Nel corso della stagione Gardaland mette a disposizione degli ospiti oltre 20 punti ristoro con proposte pensate per esigenze diverse, comprese opzioni senza glutine, vegetariane e vegane. Dietro alla ristorazione del Resort opera ogni giorno una struttura composta da oltre 400 addetti. Vengono serviti più di 10mila pasti al giorno, con numeri che comprendono circa una tonnellata di patate consumata quotidianamente, oltre mille pizze sfornate, più di 3mila caffè preparati ogni giorno e fino a 300mila waffle prodotti nell’arco della stagione.

Gardaland Resort

Via Derna 4 - 37014 Castelnuovo del Garda (Vr)

Tel +39 045 644 9777