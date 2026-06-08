Dopo All’Antico Vinaio, la nuova sfida di Tommaso Mazzanti si chiama Oblò

Dopo aver trasformato All’Antico Vinaio in un marchio presente con quasi 60 punti vendita e circa mille collaboratori, Tommaso Mazzanti inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso imprenditoriale. Insieme alla moglie Clara Fioretti ha dato vita a Oblò, una gelateria indipendente che debutterà a Forte dei Marmi, in Versilia, con la prima apertura prevista in via Roma 8, a pochi passi da piazza Garibaldi e dal Pontile.

Tommaso Mazzanti con la moglie Clara Fioretti

Oblò nasce come un progetto autonomo rispetto ad All’Antico Vinaio, pur condividendone alcuni principi fondanti: l’attenzione alla qualità, la valorizzazione delle eccellenze italiane, la cura dell’esperienza del cliente e l’importanza attribuita alla formazione e alla crescita della squadra di collaboratori. «Dopo tanti anni e tanti traguardi raggiunti con All’Antico Vinaio, sentivamo il desiderio di rimetterci in gioco e affrontare una nuova sfida - ha spiegato Mazzanti. Volevamo costruire qualcosa di diverso, ma sempre legato ai valori del made in Italy, partendo nuovamente dall’anno zero, con l’entusiasmo e l’energia degli inizi di quando ho iniziato quasi 20 anni fa».

Al suo fianco, come già anticipato, ci sarà ancora una volta Clara Fioretti, che ha accompagnato la crescita di All’Antico Vinaio e che oggi partecipa alla nascita di questo nuovo progetto. «Per me iniziare questa nuova avventura con Oblò insieme a Clara con 20 anni di esperienza in All’Antico Vinaio mi dà tantissima carica perché quando ho iniziato con i miei genitori non sapevo niente di quello che mi poteva accadere e di quello che avrei creato, oggi invece sono e siamo consapevoli che possiamo realizzare qualcosa di meraviglioso».

Per la coppia si tratta di una nuova sfida che prende forma dopo il successo costruito negli anni con All’Antico Vinaio. «Oblò sarebbe un enorme successo - ha concluso Tommaso - anche se facesse solo un decimo del successo di Av. La cosa stupenda sarà mantenere quei valori unici che hanno fatto diventare il nostro gruppo una storia di successo». Il nuovo marchio punta a valorizzare uno dei simboli più riconoscibili della cultura gastronomica italiana: il gelato artigianale. La scelta di Forte dei Marmi non è casuale. La località versiliese rappresenta infatti un luogo particolarmente significativo per la famiglia Mazzanti e diventa il punto di partenza di questa nuova iniziativa imprenditoriale.