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venerdì 10 luglio 2026  | aggiornato alle 19:52 | 120299 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Feudo Arancio

Sapori Veneti

Cosa si mangia quest'estate alle Beccherie di Treviso? I piatti del nuovo menu

Le Beccherie presenta il nuovo menu estivo dedicato ai sapori del Veneto. Tra le novità spiccano il Tre baccalà, i Tortelli Zero, la Faraona con pane e peverada e gli Spaghetti Felicetti completati al tavolo

 
10 luglio 2026 | 19:09

Cosa si mangia quest'estate alle Beccherie di Treviso? I piatti del nuovo menu

Le Beccherie presenta il nuovo menu estivo dedicato ai sapori del Veneto. Tra le novità spiccano il Tre baccalà, i Tortelli Zero, la Faraona con pane e peverada e gli Spaghetti Felicetti completati al tavolo

10 luglio 2026 | 19:09
 

Con l'arrivo dell'estate, Le Beccherie di Treviso presenta il nuovo menu estivo, un percorso gastronomico che valorizza il territorio veneto, la stagionalità e le migliori produzioni locali. La proposta rafforza il legame del ristorante con la cucina del territorio attraverso piatti che uniscono tecnica, memoria gastronomica e attenzione alla qualità delle materie prime.

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L'ingresso storico de Le Beccherie a Treviso

Menu estivo a Le Beccherie: protagonisti i prodotti del territorio veneto

Il nuovo menu nasce con l'obiettivo di raccontare il Veneto attraverso ingredienti identitari e ricette che ne esaltano il patrimonio gastronomico. Ogni piatto è costruito attorno a prodotti selezionati, trasformati con una cucina essenziale e contemporanea, senza perdere il legame con la storia del locale e con l'esperienza dell'ospite. «Abbiamo voluto dare ancora più spazio ai prodotti del nostro territorio, costruendo un’offerta che unisce tradizione, qualità e attenzione all'esperienza di chi sceglie Le Beccherie», spiega Paolo Lai, titolare del ristorante.

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I "Tortelli Zero", ispirati ai peperoni di Zero Branco, un piatto che esalta l'eccellenza orticola del territorio trevigiano

Dal Tre baccalà agli Spaghetti Felicetti: i piatti simbolo del nuovo menu

Tra le proposte più rappresentative spicca il Tre baccalà, interpretazione dedicata a uno degli ingredienti simbolo della cucina veneta, presentato attraverso tre diverse lavorazioni che ne mettono in evidenza consistenze e sapori. Ampio spazio anche alle eccellenze della Marca Trevigiana, come il fagiolo Verdon di Roncade, protagonista di un piatto in abbinamento alle ostriche. Il menu propone inoltre i Tortelli Zero, ispirati ai peperoni di Zero Branco, e la Faraona con pane e peverada, rilettura di uno dei grandi classici della gastronomia veneta.

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La Faraona con pane e peverada, una raffinata rilettura di un grande classico della gastronomia veneta, inserita nel nuovo menu estivo de Le Beccherie

Una delle novità riguarda il servizio, con alcune preparazioni concluse direttamente davanti agli ospiti. Tra queste figurano gli Spaghetti Felicetti all'arrabbiata con Parmigiano Reggiano Vacche Rosse, ultimati al tavolo per mettere in risalto il gesto gastronomico e rendere ancora più coinvolgente il momento della degustazione.

Il Tiramisù originale resta il simbolo de Le Beccherie

Il percorso si conclude con il Tiramisù originale de Le Beccherie, nato proprio nel ristorante all'inizio degli anni Settanta e diventato uno dei dessert italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo. Accanto al menu alla carta sono disponibili anche i percorsi degustazione "Noi" e "Beccherie 1962".

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Il Tiramisù originale de Le Beccherie, nato nel ristorante all'inizio degli anni Settanta, rimane il dolce simbolo, concludendo il nuovo percorso gastronomico estivo

Quest'ultimo rende omaggio alla storia del locale e al risotto alla Cima, ricetta ideata da Alba Campeol in occasione della mostra dedicata a Cima da Conegliano nel 1962, confermando il legame del ristorante con la cultura e la gastronomia del territorio. Con il nuovo menu estivo, Le Beccherie continua a valorizzare il patrimonio culinario veneto attraverso una proposta che mette al centro prodotti locali, stagionalità ed esperienza gastronomica.

Le Beccherie
Piazza G. Ancilotto 9 31100 Treviso
Tel +39 0422 540871

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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