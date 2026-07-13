Castelfalfi premiata come Best Destination Estate ai Robb Report Best of the Best 2026

La tenuta di Castelfalfi, nel cuore della Toscana, ottiene un nuovo riconoscimento internazionale entrando, per il secondo anno consecutivo, tra le eccellenze dei Robb Report Monaco & Côte d’Azur Best of the Best Awards 2026. Durante il gala dell'8 luglio all'Hôtel de Paris di Monte Carlo, la proprietà è stata premiata come Best Destination Estate, confermando il proprio ruolo tra le più autorevoli destinazioni dell'ospitalità di lusso a livello mondiale.

Castelfalfi, nel cuore della Toscana, è stata premiata come Best Destination Estate ai Robb Report Best of the Best Awards 2026

Castelfalfi conferma il proprio ruolo tra le migliori destinazioni di lusso al mondo

Dopo il titolo di Best Heritage Property ricevuto lo scorso anno, il nuovo riconoscimento evidenzia il percorso di crescita della tenuta toscana, oggi considerata un punto di riferimento per chi ricerca un soggiorno che unisce ospitalità, natura, cultura e qualità dell'accoglienza. Il premio valorizza il lavoro svolto nella tutela del patrimonio storico e paesaggistico e la capacità di offrire un'esperienza completa, capace di raccontare l'identità della Toscana attraverso servizi di alto livello e un'offerta costruita intorno al territorio.

Robb Report Monaco & Côte d'Azur Best of the Best Awards, tenutosi all'Hôtel de Paris di Monte Carlo

Una tenuta di oltre 1.100 ettari tra ospitalità, natura e gastronomia

Estesa su oltre 1.100 ettari tra vigneti, uliveti e colline, Castelfalfi custodisce un patrimonio che affonda le proprie radici nell'epoca etrusca e medievale. Il recupero dell'antico borgo ha mantenuto intatto il carattere del luogo, trasformandolo in una destinazione dove il paesaggio e la storia convivono con un'ospitalità di fascia alta. L'azienda agricola biologica, l'hotel cinque stelle, i ristoranti, la wellness spa, le boutique e un ampio ventaglio di attività personalizzate rendono la tenuta una meta capace di soddisfare viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Tra le esperienze proposte figurano la cerca del tartufo, le degustazioni di vino, le attività outdoor e gli itinerari dedicati alla scoperta del territorio.

Roberto Protezione (a sinistra), General Manager di Castelfalfi, riceve il premio Best Destination Estate durante la cerimonia. Lo sfondo raffigura le iconiche colline toscane, simbolo della tenuta

A rafforzare il profilo internazionale della struttura contribuiscono anche le Due Chiavi Michelin, il riconoscimento Forbes Travel Guide Five-Star e l'inserimento nella Gold List 2026 di Condé Nast Traveler, risultati che confermano la qualità dell'offerta ricettiva. «Essere riconosciuti tra i Best of the Best di Robb Report Monaco & Côte d'Azur per il secondo anno consecutivo e ricevere il premio Best Destination Estate, dopo il riconoscimento dello scorso anno come Best Heritage Property, rappresenta per tutti noi di Castelfalfi un motivo di grande orgoglio. Questo traguardo testimonia il nostro costante impegno nel creare una destinazione in cui l'autenticità del patrimonio toscano, l'eccellenza dell'ospitalità e la qualità delle esperienze si incontrano in modo unico. È un riconoscimento che appartiene a tutto il nostro team, la cui passione e dedizione ci spingono ogni giorno a elevare gli standard dell'ospitalità di lusso», ha commentato Roberto Protezione, General Manager di Castelfalfi.

Castelfalfi rafforza il posizionamento nel turismo di lusso italiano

Con questo nuovo premio internazionale, Castelfalfi consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni italiane dedicate al turismo di lusso. Il riconoscimento ottenuto ai Robb Report Best of the Best Awards 2026 conferma il valore di una proposta che unisce patrimonio storico, paesaggio toscano, ospitalità di alto livello ed esperienze costruite attorno all'identità del territorio.