Conpait, Festa di San Vitaliano: a Catanzaro degustazioni gratuite e raccolta fondi

La Conpait - Confederazione Pasticceri Italiani sarà tra i protagonisti della Festa di San Vitaliano, in programma il 15 e 16 luglio nel centro storico di Catanzaro. La manifestazione dedicata al patrono della città ospiterà anche "Agrumi in Festa - Il Gelato che fa bene", iniziativa che unirà valorizzazione delle produzioni artigianali e sostegno a un progetto sociale. L'appuntamento rientra nel calendario degli eventi promossi dal Comune di Catanzaro per le celebrazioni del Santo patrono, una ricorrenza che ogni anno richiama cittadini e visitatori e che conserva un forte legame con la storia della città. La tradizione attribuisce infatti a San Vitaliano, vescovo originario dell'antica Capua, la protezione della comunità nei momenti più difficili, dai terremoti ai bombardamenti che hanno segnato il territorio.

A Catanzaro il gelato diventa solidale: Conpait porta gli agrumi calabresi alla Festa di San Vitaliano

Oltre venti maestri gelatieri coinvolti

Nel corso della manifestazione saranno allestiti oltre venti stand gestiti da maestri gelatieri provenienti da diverse province della Calabria. Il filo conduttore sarà rappresentato dagli agrumi calabresi, utilizzati come ingrediente principale di preparazioni pensate per mettere in evidenza le caratteristiche delle produzioni locali attraverso la lavorazione artigianale del gelato. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Conpait e Confartigianato, partner dell'evento, con l'obiettivo di creare uno spazio dedicato all'incontro tra professionisti, pubblico e territorio. Le degustazioni saranno offerte gratuitamente ai visitatori.

Ecco chi sono i Maestri Conpait presenti alla Festa di San Vitaliano:

Alberto Rosati - Mignon Cafè, Catanzaro

- Mignon Cafè, Catanzaro Alberto Vitaro - La Cremeria Vitaro, Rende (CS)

- La Cremeria Vitaro, Rende (CS) Alfredo Toto - Bar Centrale, Catanzaro Lido

- Bar Centrale, Catanzaro Lido Andrea Celano - Dolci Momenti, Catanzaro

- Dolci Momenti, Catanzaro Andrea Serra - Delice, Gioia Tauro (RC)

- Delice, Gioia Tauro (RC) Angelo Musolino - La Mimosa, Reggio Calabria

- La Mimosa, Reggio Calabria Carmelo Carattozzolo - Le Delizie del Corso, Oppido Mamertina (RC)

- Le Delizie del Corso, Oppido Mamertina (RC) Davide Destefano - Gelateria Cesare, Reggio Calabria

- Gelateria Cesare, Reggio Calabria Domenico Penna - Gelateria Penna, Pizzo Calabro (VV)

- Gelateria Penna, Pizzo Calabro (VV) Fabio Lopez - Il Laboratorio delle Goloserie, San Giovanni in Fiore (CS)

- Il Laboratorio delle Goloserie, San Giovanni in Fiore (CS) Fabio Taverna - Gelateria Taverna, Taurianova (RC)

- Gelateria Taverna, Taurianova (RC) Francesco Antonio Caruso - Gelateria Caruso dal 1933, Amantea (CS)

- Gelateria Caruso dal 1933, Amantea (CS) Giovanni Castaldo - Gelateria 21-12, Lamezia Terme (CZ)

- Gelateria 21-12, Lamezia Terme (CZ) Ivan Procopio - Gelateria Amedeo, Catanzaro

- Gelateria Amedeo, Catanzaro Luigi Franco - Ludò Pasticceria, Mirto Crosia (CS)

- Ludò Pasticceria, Mirto Crosia (CS) Massimiliano Tagliaferro - Dolcierie, Corigliano-Rossano (CS)

- Dolcierie, Corigliano-Rossano (CS) Michelangelo Garruzzo - Garruzzo Dolciaria, Rosarno (RC)

- Garruzzo Dolciaria, Rosarno (RC) Pietro Levato e Federica Sestito - Il Gianduiotto, Catanzaro Lido

- Il Gianduiotto, Catanzaro Lido Pietro Ragusa - Fred Gelaterie, Sellia Marina (CZ)

- Fred Gelaterie, Sellia Marina (CZ) Roberto Fregola - Pasticceria Tiramisù, Catanzaro

- Pasticceria Tiramisù, Catanzaro Salvatore Lombardi - Antica Pasticceria Lombardi, Polistena (RC)

- Antica Pasticceria Lombardi, Polistena (RC) Vincenzo Pennestrì - Cremeria Sottozero Pennestrì, Reggio Calabria

- Cremeria Sottozero Pennestrì, Reggio Calabria Fragomeni - pasticceria Gelateria, Reggio Calabria

La presenza della dirigenza nazionale e regionale

A coordinare la partecipazione della Confederazione sarà il presidente nazionale Angelo Musolino, affiancato dal delegato regionale Fabio Taverna e dal direttivo di Conpait Calabria. Una presenza che conferma l'attenzione dell'associazione verso iniziative che mettono in relazione promozione delle eccellenze artigianali e partecipazione agli eventi locali.

La manifestazione offrirà anche l'occasione per far conoscere il lavoro dei maestri gelatieri calabresi, valorizzando competenze professionali e materie prime identitarie in un contesto aperto al pubblico.

Le degustazioni diventano un sostegno al territorio

Pur essendo gratuite, le degustazioni prevedranno la possibilità di effettuare una donazione volontaria. L'intero ricavato sarà destinato all'APS Don Dino Piraino, associazione del Terzo Settore iscritta al Runts che opera a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale e psicologica.

La scelta dell'associazione beneficiaria è stata condivisa dal presidente nazionale Angelo Musolino, dal direttivo regionale guidato da Fabio Taverna e dal delegato territoriale Ivan Procopio, che ha proposto di destinare i fondi alla realtà attiva sul territorio.

I contributi raccolti saranno utilizzati per sostenere le attività rivolte agli ospiti delle case famiglia, ai rifugi antiviolenza, ai minori che vivono situazioni di disagio e alle persone che necessitano di percorsi di assistenza e inclusione.

Tradizione religiosa, artigianato e impegno sociale

La partecipazione di Conpait alla Festa di San Vitaliano si inserisce in un programma che affianca agli appuntamenti religiosi momenti dedicati alla cultura gastronomica locale. In questo contesto il gelato artigianale diventa uno strumento per raccontare il territorio, promuovere gli agrumi calabresi e sostenere, attraverso una raccolta fondi, un progetto rivolto alle fasce più vulnerabili della comunità.