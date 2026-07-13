Sindaci ai fornelli a Martina Franca: Decaro e chef stellati accendono la sfida

A Martina Franca (Ta) torna uno degli appuntamenti più originali dedicati alla cucina pugliese e alla promozione del territorio. Lunedì 13 luglio, alle 20.30 in piazza XX Settembre, si svolgerà l'undicesima edizione di "Sindaci, ai fornelli!", manifestazione che coinvolge amministratori locali e chef di alto profilo in una sfida culinaria aperta al pubblico.

Torna il 13 luglio la manifestazione "Sindaci, ai Fornelli!" a Martina Franca (Ta)

Sindaci ai fornelli: a Martina Franca la sfida tra amministratori e chef stellati

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme al sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese, alla sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, al sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, al sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e al sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Gli altri partecipanti saranno annunciati nei prossimi giorni.

La competizione, ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzata da RP Consulting, prevede squadre miste che avranno 30 minuti per realizzare un piatto utilizzando esclusivamente gli ingredienti forniti dall'organizzazione.

Chef stellati protagonisti della manifestazione

Ad affiancare i sindaci saranno chef di primo piano della ristorazione pugliese, tra cui gli stellati Michelin Domingo Schingaro, Andrea Catalano, Isabella Potì, Floriano Pellegrino, Antonella Ricci e Vinod Sokar, chiamati a guidare i concorrenti durante la preparazione delle ricette.

Diversi chef stellati aiuteranno i primi cittadini ai fornelli

La serata sarà condotta da Mauro Pulpito e Claudia Cesaroni, con gli interventi comici di Alessio Giannone, in arte Pinuccio. «Sarà un piacere per la nostra città ospitare per la prima volta l’evento, con la partecipazione di tanti sindaci e di chef stellati, alcuni dei quali di Martina. Lo dico con un certo orgoglio» commenta il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano. «Questa manifestazione rappresenta anche un’ottima opportunità per valorizzare le prelibatezze del nostro territorio pugliese, per sottolineare l’importanza del gioco di squadra e soprattutto per consolidare il legame fra cittadini e istituzioni».

L'evento si svolge con il patrocinio della Città di Martina Franca, Mordi la Puglia e Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia Storica, insieme a numerosi partner del settore agroalimentare e della ristorazione.