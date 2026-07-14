Danilo Guerrini nuovo general manager del Romazzino Belmond in Costa Smeralda

Il Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda affida la guida della struttura a Danilo Guerrini, nominato nuovo general manager. L'incarico arriva in una fase di evoluzione dell'albergo, che nei prossimi mesi sarà interessato da un progetto di rinnovamento destinato a coinvolgere gli spazi della proprietà. La nomina rafforza il percorso di sviluppo della struttura gestita da Belmond, società del gruppo LVMH, e di proprietà di Smeralda Holding, controllata indirettamente dalla Qatar Investment Authority, il fondo sovrano dello Stato del Qatar.

Cambio al vertice del Romazzino Belmond: Danilo Guerrini è il nuovo general manager

Un percorso costruito nell'hôtellerie di alta gamma

Guerrini porta con sé oltre vent'anni di esperienza nel settore dell'ospitalità di lusso, maturata in alcune delle realtà più conosciute del panorama italiano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di direttore generale dell'Hotel Il Pellicano e dell'Hotel La Posta Vecchia, entrambe strutture del gruppo Pellicano Hotels e appartenenti al circuito The Leading Hotels of the World. Dal 2015 ha guidato anche Borgo San Felice Resort, a Castelnuovo Berardenga, nel territorio del Chianti Classico, storica dimora entrata a far parte di Relais & Châteaux nel 1992.

Il progetto di rilancio del Romazzino

Il nuovo General Manager accompagnerà il percorso di riposizionamento della struttura, che comprende anche un intervento di rinnovamento degli ambienti. «Prendere parte al percorso di riposizionamento di questa iconica struttura in Costa Smeralda è una sfida ambiziosa e motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Guerrini. «L'obiettivo è continuare a rendere Romazzino una delle destinazioni più ambite del Sud Europa e seguire con attenzione le fasi di creazione del nuovo design previsto per gli spazi dell'hotel. Il progetto contribuirà a rafforzare la presenza di Belmond, valorizzando persone, territorio ed eleganza».

Una struttura simbolo dell'ospitalità in Sardegna

Il Romazzino rappresenta una delle strutture storiche della Costa Smeralda, destinazione che continua a essere un punto di riferimento per il turismo internazionale di fascia alta. Con l'arrivo di Guerrini, Belmond punta a consolidare il percorso di sviluppo dell'hotel, affiancando l'esperienza manageriale maturata nelle principali destinazioni dell'hôtellerie italiana a un progetto che guarda al futuro della struttura senza perdere il legame con il territorio.