Mason's Lobster arriva a Venezia con un nuovo pop-up nell'Hotel Meliá Lido

Mason's Lobster continua il proprio percorso di crescita in Italia e inaugura il quarto punto vendita nel Paese. Il brand statunitense specializzato nel lobster roll apre infatti un nuovo pop-up store all'interno dell'Hotel Meliá Venezia Lido, portando per la prima volta il proprio format nella città lagunare. Dopo il debutto sul mercato italiano e le aperture di Milano e Firenze, Venezia diventa così una nuova tappa del piano di sviluppo guidato in Europa da Pietro Funaro.

Mason's Lobster apre a Venezia: quarta insegna in Italia

«L'apertura - spiega Funaro - rappresenta un ulteriore passo nel piano di sviluppo italiano ed europeo del brand, che punta a portare anche nel nostro Paese l'autentica esperienza del lobster roll americano, reinterpretata secondo un modello contemporaneo, dinamico e di alta qualita`». Fondato nel 2014 ad Annapolis, nel Maryland, Mason's Lobster nasce con l'obiettivo di rendere accessibile uno dei piatti simbolo della costa nord-orientale degli Stati Uniti: il lobster roll. La ricetta ruota attorno all'astice del Maine, servito all'interno di pane artigianale tostato e accompagnato da ingredienti selezionati. Nel corso degli anni il marchio ha costruito la propria identità su una proposta essenziale, sostenuta dalla qualità delle materie prime e da una filiera controllata, arrivando ad aprire numerosi punti vendita negli Stati Uniti.

Mason's Lobster nasce con l'obiettivo di rendere accessibile il lobster roll

L'espansione oltre i confini americani passa oggi anche dall'Italia, individuata come uno dei mercati strategici per la crescita del brand. Dopo le aperture di Milano e Firenze, l'arrivo a Venezia, come detto, rafforza la presenza di Mason's Lobster nel nostro Paese e rappresenta un nuovo tassello di un programma di sviluppo destinato a proseguire nelle principali città italiane. E la scelta del Lido di Venezia si inserisce in questa strategia: da sempre meta di turismo internazionale e punto d'incontro tra ospitalità e cultura, offre infatti un contesto in linea con il format proposto dal marchio.

Mason's Lobster (c/o Hotel Meliá Venezia Lido)

Granviale Santa Maria Elisabetta 4 - 30126 Lido (Ve)

Tel +39 041 267 0242