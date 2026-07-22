La pasticceria dolce e salata RO’ by Caesar, guidata dal pasticcere Roberto Catelli, celebra il suo primo anniversario nel centro storico de L’Aquila lanciando un progetto di mixology incentrato sull'identità locale. La novità prende il nome di “L’Aquila in Spritz”, una carta speciale composta da 15 spritz d'autore ideati dal team del locale. Ogni ricetta è associata a uno specifico monumento dell'Aquila, una via o un luogo rappresentativo dell'architettura e della storia cittadina. Questa proposta rende l'attività il primo locale della città a sviluppare un menu di aperitivi dedicati ai monumenti aquilani. L'iniziativa offre a residenti e turisti un vero e proprio itinerario enogastronomico urbano, permettendo di riscoprire il patrimonio culturale locale attraverso abbinamenti di ingredienti e botaniche ricercate.

Alcuni degli spritz dedicati ai monumenti de L’Aquila proposti da RO’ by Caesar per il suo primo anniversario

I 15 cocktail dedicati ai simboli e ai monumenti de L’Aquila

La lista dei 15 spritz territoriali è già disponibile al banco e al servizio ai tavoli di RO’ by Caesar. La selezione propone accostamenti unici che richiamano la varietà del territorio abruzzese e le sue peculiarità: Rocca Calascio : liquore alla mela, sciroppo di cannella, Prosecco, soda

: liquore alla mela, sciroppo di cannella, Prosecco, soda 99 Cannelle : limoncello, Prosecco, tonica al limone, foglie di basilico

: limoncello, Prosecco, tonica al limone, foglie di basilico Campo Imperatore : liquore alla violetta, maraschino, soda

: liquore alla violetta, maraschino, soda Forte Spagnolo : liquore all’albicocca e pesca, Prosecco, cedrata

: liquore all’albicocca e pesca, Prosecco, cedrata Navelli : liquore allo zafferano dell'Aquila , Prosecco, chinotto

: liquore allo , Prosecco, chinotto Porta Napoli : liquore al mandarino, vaniglia, Prosecco, soda al mandarino verde

: liquore al mandarino, vaniglia, Prosecco, soda al mandarino verde Quattro Cantoni : liquore al cassis, Prosecco, soda

: liquore al cassis, Prosecco, soda Porta Leone : liquore alla banana, blue curaçao, Prosecco, soda

: liquore alla banana, blue curaçao, Prosecco, soda San Bernardino : liquore al maracuja, Prosecco, Crodino

: liquore al maracuja, Prosecco, Crodino Porta Bazzano : liquore ai fiori di sambuco, sciroppo di agave, lime, Prosecco, soda al pompelmo

: liquore ai fiori di sambuco, sciroppo di agave, lime, Prosecco, soda al pompelmo Santo Stefano : liquore al litchi, Prosecco, soda

: liquore al litchi, Prosecco, soda Piazza Duomo : liquore al melone, Prosecco, soda

: liquore al melone, Prosecco, soda Parco del Sole : liquore chartreuse, Prosecco, ginger beer

: liquore chartreuse, Prosecco, ginger beer Collemaggio : liquore all’anguria, Prosecco, soda all’anguria

: liquore all’anguria, Prosecco, soda all’anguria Fontana Luminosa: Aperol, soda, cedrata

«In questo primo anno ho ricevuto tantissimo affetto e sostegno, molto più di quanto potessi immaginare quando ho aperto le porte di RO’ by Caesar - racconta Roberto Catelli -. Sono davvero felice di come è andato questo primo anno di attività e voglio ringraziare tutta la città dell’Aquila per il supporto e l’interesse che non ci ha mai fatto mancare, dai clienti di ogni giorno fino a chi ci ha semplicemente seguiti con curiosità. Per ringraziare L’Aquila abbiamo voluto fare qualcosa che parlasse della nostra città attraverso i suoi luoghi più amati: è nata così ‘L’Aquila in Spritz’, una linea di 15 cocktail, uno per ogni monumento o angolo simbolo della città, per raccontare L’Aquila anche a chi la visita per la prima volta, un sorso alla volta».

Valorizzazione del patrimonio urbano e mixology locale