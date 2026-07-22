GUSTO E TERRITORIO
A L’Aquila i monumenti diventano cocktail: ecco gli Spritz dedicati alla città
La pasticceria RO’ by Caesar festeggia il suo primo anno a L’Aquila presentando “L’Aquila in Spritz”: una carta di 15 cocktail dedicati ai monumenti e ai luoghi simbolo della città
La pasticceria dolce e salata RO’ by Caesar, guidata dal pasticcere Roberto Catelli, celebra il suo primo anniversario nel centro storico de L’Aquila lanciando un progetto di mixology incentrato sull'identità locale. La novità prende il nome di “L’Aquila in Spritz”, una carta speciale composta da 15 spritz d'autore ideati dal team del locale. Ogni ricetta è associata a uno specifico monumento dell'Aquila, una via o un luogo rappresentativo dell'architettura e della storia cittadina. Questa proposta rende l'attività il primo locale della città a sviluppare un menu di aperitivi dedicati ai monumenti aquilani. L'iniziativa offre a residenti e turisti un vero e proprio itinerario enogastronomico urbano, permettendo di riscoprire il patrimonio culturale locale attraverso abbinamenti di ingredienti e botaniche ricercate.
I 15 cocktail dedicati ai simboli e ai monumenti de L’Aquila
La lista dei 15 spritz territoriali è già disponibile al banco e al servizio ai tavoli di RO’ by Caesar. La selezione propone accostamenti unici che richiamano la varietà del territorio abruzzese e le sue peculiarità:
- Rocca Calascio: liquore alla mela, sciroppo di cannella, Prosecco, soda
- 99 Cannelle: limoncello, Prosecco, tonica al limone, foglie di basilico
- Campo Imperatore: liquore alla violetta, maraschino, soda
- Forte Spagnolo: liquore all’albicocca e pesca, Prosecco, cedrata
- Navelli: liquore allo zafferano dell'Aquila, Prosecco, chinotto
- Porta Napoli: liquore al mandarino, vaniglia, Prosecco, soda al mandarino verde
- Quattro Cantoni: liquore al cassis, Prosecco, soda
- Porta Leone: liquore alla banana, blue curaçao, Prosecco, soda
- San Bernardino: liquore al maracuja, Prosecco, Crodino
- Porta Bazzano: liquore ai fiori di sambuco, sciroppo di agave, lime, Prosecco, soda al pompelmo
- Santo Stefano: liquore al litchi, Prosecco, soda
- Piazza Duomo: liquore al melone, Prosecco, soda
- Parco del Sole: liquore chartreuse, Prosecco, ginger beer
- Collemaggio: liquore all’anguria, Prosecco, soda all’anguria
- Fontana Luminosa: Aperol, soda, cedrata
«In questo primo anno ho ricevuto tantissimo affetto e sostegno, molto più di quanto potessi immaginare quando ho aperto le porte di RO’ by Caesar - racconta Roberto Catelli -. Sono davvero felice di come è andato questo primo anno di attività e voglio ringraziare tutta la città dell’Aquila per il supporto e l’interesse che non ci ha mai fatto mancare, dai clienti di ogni giorno fino a chi ci ha semplicemente seguiti con curiosità. Per ringraziare L’Aquila abbiamo voluto fare qualcosa che parlasse della nostra città attraverso i suoi luoghi più amati: è nata così ‘L’Aquila in Spritz’, una linea di 15 cocktail, uno per ogni monumento o angolo simbolo della città, per raccontare L’Aquila anche a chi la visita per la prima volta, un sorso alla volta».
Valorizzazione del patrimonio urbano e mixology locale
L'integrazione tra la pasticceria salata dell'Aquila e la cocktail list territoriale punta a rafforzare il legame con l'offerta turistica del capoluogo abruzzese. Sfruttando ingredienti iconici come lo zafferano di Navelli e abbinamenti con bibite storiche e liquori botanici, la carta degli spritz trasforma il momento dell'aperitivo all'Aquila in una leva di promozione del centro storico e dei suoi scorci celebri.