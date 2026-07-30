All'Antico Vinaio continua ad allargare la propria rete di locali e si prepara ad aprire anche a Brescia. Tra poche settimane la catena fondata da Tommaso Mazzanti, diventata famosissima in tutto il mondo per le sue schiacciate farcite, inaugurerà il primo punto vendita in città, in piazza Paolo VI 25, portando così a sette il numero delle insegne presenti in Lombardia. L'apertura rappresenta una nuova tappa nel percorso di espansione del gruppo, che negli ultimi mesi ha accelerato lo sviluppo sia in Italia sia all'estero.

All'Antico Vinaio porta le sue schiacciate anche a Brescia

L'apertura bresciana arriva infatti a breve distanza dal debutto in Australia, dove è stato inaugurato il primo store di Sydney. Due operazioni diverse per dimensioni e contesto, ma inserite nella stessa strategia di espansione che punta a consolidare la presenza del marchio nelle città italiane e, allo stesso tempo, a rafforzarne la diffusione internazionale. Parallelamente, il gruppo continua a investire anche sull'evoluzione dell'offerta, introducendo nuovi format pensati per ampliare il pubblico senza perdere l'identità che lo ha reso riconoscibile.

Il nuovo locale sorgerà nel cuore del centro storico di Brescia e accoglierà clienti e visitatori tutti i giorni, dalle 10 alle 22. All'esterno sarà allestito un dehors con circa 60 posti a sedere, mentre gli spazi interni conserveranno le caratteristiche architettoniche dell'edificio, con una sala impreziosita da antichi muri in pietra. L'intervento porterà anche nuova occupazione, facendo salire a oltre cento il numero dei dipendenti di All'Antico Vinaio in Lombardia e confermando la volontà dell'azienda di investire nelle realtà in cui apre nuovi punti vendita.

Negli ultimi anni la crescita della catena è andata di pari passo con un progressivo ampliamento dell'offerta. Accanto alle schiacciate, che restano il simbolo del marchio, sono arrivate nuove proposte come la Box Degustazione, pensata per essere condivisa, e AV Sorpresa, il menu dedicato ai bambini. Più recente è invece l'attenzione al senza glutine: appena un mese fa, a Forte dei Marmi, è stato inaugurato il secondo store interamente gluten free del brand, dopo quello aperto a Milano.