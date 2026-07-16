Gabriele Bonci prosegue il percorso di espansione internazionale del suo marchio con l'apertura di Bonci Restaurant a Dubai. Il nuovo locale, inaugurato il 15 luglio all'interno del City Centre Mirdif Mall, rappresenta un'evoluzione del modello sviluppato con Pizzarium a Roma: la celebre pizza al taglio resta protagonista, ma viene adattata alle abitudini di consumo e ai gusti del pubblico emiratino. L'apertura arriva dopo il recente restyling della sede storica romana e l'approdo a Milano, segnando un nuovo passaggio nella crescita del progetto imprenditoriale costruito negli ultimi ventidue anni. «Ci stiamo muovendo a piccoli passi, ma stiamo arrivando lontano», afferma Bonci. «Questa nuova apertura rappresenta il modo di portare la mia visione, profondamente legata all'agricoltura e alla territorialità, in una dimensione del tutto nuova. In un territorio ricco di innovazione vogliamo riportare l'attenzione sulla qualità della materia prima e sul legame con la terra. È una sfida complessa, ma siamo felici di affrontarla».

Il nuovo locale di Gabriele Bonci a Dubai

La pizza al taglio si adatta alle abitudini di Dubai

Pur mantenendo l'identità di Pizzarium, il nuovo ristorante introduce un format diverso rispetto ai locali italiani. I clienti scelgono le pizze direttamente al banco, ma il consumo avviene successivamente al tavolo con servizio dedicato, una modalità pensata per rispondere alle consuetudini della clientela locale e internazionale. Il progetto rappresenta anche il primo tassello di un piano di sviluppo che dovrebbe portare il marchio Bonci in altre città del Medio Oriente nei prossimi anni.

Accanto alla pizza arriva anche la cucina italiana

Una delle principali novità riguarda l'introduzione di un vero e proprio menu di cucina. Oltre alla pizza al taglio, infatti, Bonci Restaurant propone una selezione di piatti ispirati alla tradizione italiana, pensati per completare l'esperienza gastronomica. Tra gli antipasti trovano spazio caprese, polpette romane, bruschette con burrata, alici, pomodoro o bresaola, mentre le insalate combinano ingredienti mediterranei con richiami alla cucina locale. Chiude il percorso il tiramisù, proposto in quattro varianti, dal classico al pistacchio fino alla versione all'amarena.

Le ricette cambiano per incontrare il gusto locale

L'offerta dedicata alla pizza mantiene alcune delle preparazioni simbolo di Bonci, come quella con le polpette, ma introduce nuove ricette sviluppate espressamente per Dubai. Tra gli abbinamenti figurano babaganoush e mandorle, hummus, avocado e coriandolo, oppure hummus con uovo e spinaci o con melanzane fritte. Tutte le preparazioni rispettano le norme alimentari locali, con carni certificate halal e senza l'impiego di carne di maiale. Completano la proposta gli immancabili fritti, dai supplì alle crocchette, mentre il beverage è esclusivamente analcolico, con acque italiane, succhi e tè freddi.

Gabriele Bonci

Un progetto che guarda oltre il singolo ristorante