C'è una notte in cui Venezia cambia volto e la laguna si riempie di imbarcazioni illuminate, riflessi sull'acqua e migliaia di persone riunite per assistere allo spettacolo pirotecnico più atteso dell'anno. È la Festa del Redentore, uno degli appuntamenti più sentiti dai veneziani e tra gli eventi più ricercati dell'estate italiana. Per la serata di sabato 18 luglio 2026, il Ristorante LPV del Relais & Châteaux Londra Palace Venezia propone un'esperienza che abbina alta cucina e una posizione privilegiata sulla Riva degli Schiavoni, con affaccio diretto sul Bacino di San Marco, da cui seguire i fuochi d'artificio in uno dei punti più esclusivi della città.

Lo spettacolo pirotecnico della Festa del Redentore illumina il Bacino di San Marco, richiamando ogni anno migliaia di visitatori

Il menu firmato dallo chef Daniele Galliazzo

Per l'occasione, lo chef Daniele Galliazzo, nella cucina recentemente rinnovata per ampliare la produzione di specialità realizzate internamente, ha creato un percorso degustazione dedicato al mare, costruito su materie prime selezionate, abbinamenti raffinati e richiami contemporanei. L'apertura è affidata a un Amuse-Bouche composto da capasanta scottata con erbette, salsa al corallo e pan brioche, sarda marinata agli agrumi con spugna di prezzemolo e maionese alla menta, oltre a un cubo di merluzzo fritto con cipollotto e zenzero.

Dal pesce ai dessert: un percorso in cinque portate

Gli antipasti iniziano con ombrina scottata, morbido di patate ed erba cipollina, gel di sedano e pistacchio con aglio orsino. Segue un'insalatina tiepida di scorfano con battuto di scampi crudi, avocado, cetriolo all'aceto di riso, gazpacho di pesche al prosecco e foglie d'ostrica. Il primo piatto è un raviolo aperto alla paprika con stracciatella, tonno marinato con pomodori secchi, salsa di soia e lemongrass, completato da olio al basilico e bottarga. Per il secondo arriva una coda di rospo farcita d'astice, accompagnata da un intingolo piccante di vongole, rollé di patate cremose, concassé di zucchine in scapece e foglia di shiso croccante. La parte finale del percorso prevede un pre-dessert a base di ciliegia con cuore di amarena e riso soffiato al cioccolato bianco, seguito da una spirale di gel all'anguria con quenelle di crema al limone e crumble alla liquirizia.

Una cena esclusiva per vivere il Redentore da una prospettiva privilegiata