Il Pasigà Restaurant Bar, all'interno del Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton, presenta un nuovo menu degustazione dedicato ai sapori del Mediterraneo. Il percorso gastronomico è firmato dallo chef Emiliano Pascucci e viene interpretato ogni giorno dal resident chef Luca De Angelis, con l'obiettivo di valorizzare la ricchezza della Sardegna attraverso ingredienti, profumi e tecniche di cucina che rispettano la materia prima. Immerso nella macchia mediterranea e affacciato sul Golfo di Cugnana, il ristorante propone un'esperienza che accompagna gli ospiti in un viaggio tra mare e terra, mettendo al centro il gusto autentico dei prodotti e la stagionalità.

Pasigà: Il gambero nella sua essenza

Dal mare alla terra in sei portate

Il percorso si apre con Il gambero nella sua essenza, piatto che interpreta il crostaceo attraverso diverse consistenze: gambero crudo con lime, salsa ottenuta con crioestrazione, bonbon fritti in panko e consommé servito a parte. Segue la seppia in julienne con gazpacho di pomodorini, garum ricavato dalla stessa materia prima, patate al prezzemolo e nero di seppia. Una proposta che combina fermentazioni e sapidità mantenendo sempre riconoscibile il sapore dell'ingrediente principale. Tra i piatti simbolo del menu figurano anche gli spaghetti al fumo di mirto con salsa di mare piccante, cozze e pecorino sardo, una preparazione che unisce la cucina marinara ai profumi più rappresentativi dell'isola.

Pasigà: Spaghetti al Mirto

Ricciola, manzo e dessert completano l'esperienza

Il viaggio prosegue con i cilindri di ricciola ai sapori del Mediterraneo, arricchiti da pomodorini confit, olive, capperi ed erbe aromatiche, prima di lasciare spazio al filetto di manzo al carbone accompagnato da crema di melanzane, pomodorini osmotizzati al basilico e patate pralinate al burro nocciola. A chiudere il menu sono le sfoglie di cacao con mousse di cocco e passion fruit, dessert che punta sull'equilibrio tra note intense e freschezza.

Pasigà: Gazpacho di pomodori estivi, seppia, garum e caviale al nero

Un'esperienza gastronomica ispirata alla Sardegna