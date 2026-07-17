Tredici anni di attività, migliaia di cocktail serviti e una comunità costruita attorno al bancone. Milord, cocktail bar di Piazza Bernini a Milano, ha celebrato il suo tredicesimo anniversario con una serata che ha riunito alcuni dei principali protagonisti della mixology italiana, trasformando il locale in un punto d'incontro per professionisti, partner e appassionati del settore.

Il pubblico presente ai festeggiamenti per i 13 anni di Milord, appuntamento che ha riunito bartender, partner e appassionati della miscelazione

Guest shift con 14 bartender per celebrare Milord

Il momento centrale dell'evento è stato una speciale guest shift che ha visto alternarsi dietro il bancone 14 bartender provenienti da altrettanti locali di riferimento del panorama milanese. A rendere omaggio a Cristian Lodi sono stati Lucky Luciano (The Doping Milano), Martino Premi (San Milano), Cristian Brochetti (Camparino in Galleria), Luca Ardito (The Carlton Milano), Alessandro D'Alessio (Rita's Tiki Room), Abi El Attaoui (Ceresio 7), Francesca Di Lauro (Bob), Anita Pagani (Little Tobago), Gianluca Tuzzi (Dirty), Davide Castelli (Lacerba), Riccardo Speranza (House of Ronin), César Araujo (Bob The Other Side), Edris Al Malat (Dry Milano) e lo stesso Cristian Lodi, padrone di casa. Per l'occasione è stata realizzata una drink list esclusiva, ideata appositamente per l'anniversario e firmata da tutti i bartender coinvolti.

Uno dei signature cocktail creati per la drink list esclusiva realizzata in occasione del tredicesimo anniversario di Milord

Milord conferma il proprio ruolo nella mixology di Milano