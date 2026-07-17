ANNIVERSARIO
Per i tredici anni di Milord, 14 bartender firmano una cocktail list esclusiva
Il Milord di Milano ha celebrato il tredicesimo anniversario con una speciale guest shift che ha riunito 14 bartender provenienti da alcuni dei più noti cocktail bar della città
Tredici anni di attività, migliaia di cocktail serviti e una comunità costruita attorno al bancone. Milord, cocktail bar di Piazza Bernini a Milano, ha celebrato il suo tredicesimo anniversario con una serata che ha riunito alcuni dei principali protagonisti della mixology italiana, trasformando il locale in un punto d'incontro per professionisti, partner e appassionati del settore.
Guest shift con 14 bartender per celebrare Milord
Il momento centrale dell'evento è stato una speciale guest shift che ha visto alternarsi dietro il bancone 14 bartender provenienti da altrettanti locali di riferimento del panorama milanese. A rendere omaggio a Cristian Lodi sono stati Lucky Luciano (The Doping Milano), Martino Premi (San Milano), Cristian Brochetti (Camparino in Galleria), Luca Ardito (The Carlton Milano), Alessandro D'Alessio (Rita's Tiki Room), Abi El Attaoui (Ceresio 7), Francesca Di Lauro (Bob), Anita Pagani (Little Tobago), Gianluca Tuzzi (Dirty), Davide Castelli (Lacerba), Riccardo Speranza (House of Ronin), César Araujo (Bob The Other Side), Edris Al Malat (Dry Milano) e lo stesso Cristian Lodi, padrone di casa. Per l'occasione è stata realizzata una drink list esclusiva, ideata appositamente per l'anniversario e firmata da tutti i bartender coinvolti.
Milord conferma il proprio ruolo nella mixology di Milano
L'appuntamento ha rappresentato molto più di una celebrazione. La partecipazione di alcuni dei nomi più autorevoli della miscelazione milanese ha evidenziato il valore delle relazioni professionali costruite negli anni e il ruolo che Milord continua a ricoprire nel panorama cittadino. Tra signature cocktail, brindisi e momenti di incontro, la serata ha raccontato un percorso fatto di ospitalità, qualità del servizio e collaborazione tra professionisti, elementi che hanno contribuito a rendere il locale un punto di riferimento per la cocktail culture milanese.