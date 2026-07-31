NUOVA APERTURA
Pret A Manger inaugura un nuovo punto vendita alla stazione di Roma Termini
Il nuovo locale, gestito da Chef Express, amplia la rete italiana del marchio britannico nei principali hub della mobilità, con una proposta pensata per chi viaggia e basata su caffetteria e piatti freschi
Pret A Manger amplia la propria presenza in Italia con l’apertura di un nuovo locale nella Stazione Roma Termini, principale scalo ferroviario italiano e uno dei più frequentati d’Europa. Il punto vendita entra nella rete gestita da Chef Express, società del Gruppo Cremonini che detiene l’esclusiva del marchio britannico nel Paese e ne accompagna lo sviluppo nella ristorazione in viaggio.
Il nuovo locale Pret A Manger a Roma Termini
Situato al piano terra della stazione, vicino all’uscita di Via Giolitti e al binario 24, il nuovo spazio occupa 70 mq e dispone di 24 posti a sedere. Il punto vendita impiega 30 persone e rafforza la presenza del brand nei principali luoghi di passaggio, tra aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradali. Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express, ha dichiarato: «Roma è la Capitale d’Italia e siamo orgogliosi di essere stati gli artefici del debutto di Pret A Manger in una delle città più importanti e visitate al mondo, con oltre mezzo milione di viaggiatori che passa ogni giorno dalla Stazione Termini».
«Grazie alla collaborazione con Grandi Stazioni Retail - aggiunge Bigard - prosegue la nostra storia nella stazione Termini, che ci vede presenti con format proprietari o in licenza da quasi 40 anni. Proprio da qui è partita l’avventura del Gruppo Cremonini nella ristorazione “in viaggio” puntando sulle opportunità di sviluppo del settore e lanciando format di successo italiani e internazionali. In Italia, per Pret A Manger abbiamo un importante piano di sviluppo, confermando la nostra società come una piattaforma di ristorazione ideale per sviluppare in Italia, in modalità multicanale (travel, commerciale, ecc.), i brand internazionali».
Menu Pret A Manger tra caffè biologico e piatti freschi
L’offerta del nuovo locale segue il modello internazionale di Pret A Manger, con caffè biologico preparato con chicchi selezionati e una proposta gastronomica realizzata quotidianamente. Il menu comprende panini, baguette, wrap, zuppe e insalate preparate con ingredienti scelti. Tra i prodotti disponibili figurano il Classic Super Club con pollo, pancetta affumicata e pomodori freschi, la baguette vegetariana con Cheddar e chutney di cipolle e quella con pollo, pancetta e dressing Caesar. Completano la proposta piatti come Avocado, Wild Crayfish & Cucumber Bowl e Smoked Salmon, Egg & Edamame Protein Box.
La crescita di Pret A Manger in Italia
La proposta per colazione e pausa pomeridiana include croissant, pasticceria, yogurt, frutta, frullati e bevande calde o fredde preparate dai baristi. L’offerta comprende cappuccino, latte macchiato, mocha, tè e alternative al latte. In Italia Pret A Manger è presente negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Bologna, nella Stazione Centrale di Milano, Bologna Centrale, Roma Termini e nell’area di servizio San Martino sull’autostrada A1. Sono previste nuove aperture negli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia. Il locale di Roma Termini è aperto ogni giorno dalle 6 alle 21:30. L’apertura conferma il ruolo della stazione romana come hub strategico per la ristorazione veloce di qualità dedicata ai viaggiatori italiani e internazionali.