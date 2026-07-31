Pret A Manger amplia la propria presenza in Italia con l’apertura di un nuovo locale nella Stazione Roma Termini, principale scalo ferroviario italiano e uno dei più frequentati d’Europa. Il punto vendita entra nella rete gestita da Chef Express, società del Gruppo Cremonini che detiene l’esclusiva del marchio britannico nel Paese e ne accompagna lo sviluppo nella ristorazione in viaggio.

Il nuovo Pret A Manger negli spazi della stazione di Roma Termini

Il nuovo locale Pret A Manger a Roma Termini

Situato al piano terra della stazione, vicino all’uscita di Via Giolitti e al binario 24, il nuovo spazio occupa 70 mq e dispone di 24 posti a sedere. Il punto vendita impiega 30 persone e rafforza la presenza del brand nei principali luoghi di passaggio, tra aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradali. Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express, ha dichiarato: «Roma è la Capitale d’Italia e siamo orgogliosi di essere stati gli artefici del debutto di Pret A Manger in una delle città più importanti e visitate al mondo, con oltre mezzo milione di viaggiatori che passa ogni giorno dalla Stazione Termini».

Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express

«Grazie alla collaborazione con Grandi Stazioni Retail - aggiunge Bigard - prosegue la nostra storia nella stazione Termini, che ci vede presenti con format proprietari o in licenza da quasi 40 anni. Proprio da qui è partita l’avventura del Gruppo Cremonini nella ristorazione “in viaggio” puntando sulle opportunità di sviluppo del settore e lanciando format di successo italiani e internazionali. In Italia, per Pret A Manger abbiamo un importante piano di sviluppo, confermando la nostra società come una piattaforma di ristorazione ideale per sviluppare in Italia, in modalità multicanale (travel, commerciale, ecc.), i brand internazionali».

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Menu Pret A Manger tra caffè biologico e piatti freschi

L’offerta del nuovo locale segue il modello internazionale di Pret A Manger, con caffè biologico preparato con chicchi selezionati e una proposta gastronomica realizzata quotidianamente. Il menu comprende panini, baguette, wrap, zuppe e insalate preparate con ingredienti scelti. Tra i prodotti disponibili figurano il Classic Super Club con pollo, pancetta affumicata e pomodori freschi, la baguette vegetariana con Cheddar e chutney di cipolle e quella con pollo, pancetta e dressing Caesar. Completano la proposta piatti come Avocado, Wild Crayfish & Cucumber Bowl e Smoked Salmon, Egg & Edamame Protein Box.

Il nuovo Pret A Manger di Roma Termini proporrà tutti i classici prodotti della catena, a partire dal sandwich Classic Super Club

La crescita di Pret A Manger in Italia