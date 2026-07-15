I giardini di Villa San Michele, A Belmond Hotel, sulle colline di Fiesole, diventano il palcoscenico di un calendario di appuntamenti che intreccia vino, musica e cultura. Da luglio a settembre il programma "I giardini della Dolce Villa" propone esperienze pensate per valorizzare il territorio toscano attraverso il dialogo diretto con i produttori, concerti dal vivo e attività dedicate alla creatività. L'iniziativa si inserisce nella proposta estiva della struttura, trasformando gli spazi esterni della storica villa rinascimentale in un luogo d'incontro per gli ospiti dell'hotel e gli appassionati di enogastronomia.

Villa San Michele dedica l'estate al vino toscano con incontri tra produttori, jazz e creatività

Tre appuntamenti dedicati ai grandi vini della Toscana

Il cuore del programma è rappresentato dagli Epicurean Circles, tre serate che mettono al centro alcune tra le realtà più rappresentative della viticoltura regionale. Il primo appuntamento, in calendario il 23 luglio, vede protagonista Casanova di Neri, azienda di riferimento a Montalcino, guidata oggi da Giacomo Neri insieme alla terza generazione della famiglia. La cantina è conosciuta per aver contribuito alla crescita dell'immagine internazionale del Brunello di Montalcino, grazie a etichette premiate dalle principali guide e dalla critica internazionale. Il 27 agosto sarà invece la volta di Sapaio, realtà di Bolgheri fondata da Massimo Piccin. L'azienda coltiva i propri vigneti secondo i principi dell'agricoltura biologica e concentra la produzione sui grandi vitigni bordolesi, interpretati attraverso due etichette che hanno consolidato la reputazione della cantina. Il ciclo si concluderà il 10 settembre con Tenuta La Massa, a Panzano in Chianti, azienda che ha costruito la propria identità valorizzando le caratteristiche della Conca d'Oro e una lettura contemporanea del territorio chiantigiano, oggi presente anche nel circuito della Place de Bordeaux.

La cena diventa un momento d'incontro con i produttori

Ogni serata inizierà nei ristoranti dell'hotel con una proposta dedicata ai vini della cantina ospite. Le etichette saranno abbinate ai piatti ideati dall'Executive Chef Alessandro Cozzolino, presenti nelle carte del Ristorante San Michele, del San Michele Grill e del rinnovato ristorante fine dining Antesi. Al termine della cena gli ospiti potranno incontrare personalmente il produttore nei giardini della villa, approfondendo filosofia produttiva, territorio e caratteristiche delle diverse etichette in un contesto informale.

Il jazz della Scuola di Musica di Fiesole

Accanto al vino trova spazio anche la musica con due concerti organizzati in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, istituzione riconosciuta a livello internazionale. Il 16 luglio è previsto un concerto per voce e chitarra, mentre il 17 settembre salirà sul palco un quartetto composto da voce, tromba, chitarra e basso. Gli appuntamenti accompagneranno l'aperitivo serale, offrendo agli ospiti un'esperienza che unisce musica dal vivo e ospitalità.

La calligrafia chiude il calendario estivo