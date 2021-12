Quarantena, le Regioni chiedono lo stop per chi è vaccinato

Nella mattinata di oggi la Conferenza delle Regioni è stata convocata per fare il punto sulla questione quarantena. Allo studio, infatti, c'è la possibilità di ridurla per i vaccinati con terza dose che entrano in contatto con un positivo (portandola da 7 a 5 giorni). Sul tema il Governo ha chiesto anche un parere al Comitato tecnico scientifico (Cts). Nell'attesa del responso, gli enti territoriali hanno presentato per proprie proposte: fine della quarantena per i vaccinati.

La proposta delle Regioni: stop quarantena a chi è vaccinato

Per le Regioni, l'isolamento in caso di contatto con un positivo al Covid dovrebbe essere riservato solo ai non vaccinati. Mentre chi è vaccinato, ma soltanto con due dosi, può farne a meno solo se hanno ricevuto la seconda inoculazione da meno di quattro mesi. In questo senso, i vaccinati passerebbero dalla quarantena all'auto-sorveglianza con l'appoggio del medico curante in caso di comparsa dei sintomi.

