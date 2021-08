Giornalista Rasi aggredita a Roma da no vax di estrema destra

Si va aggravando la tensione causata dai gruppi No Vax sempre più affiancati da politici dell’estrema destra. Una giornalista di Rainews24, Antonella Alba, è stata ad esempio aggredita e ferita sabato sera durante la manifestazione «No-Vax» contro il green pass a Roma. Mentre a Milano un gazebo di M5S è stato devastato dai No Green Pass (due gli indagati per «attentato contro i diritti politici del cittadino»).

Alla manifestazione romana erano presenti esponenti di Forza Nuova, con il leader romano Giuliano Castellino che incitava i partecipanti dalla macchina con un megafono. È stata la stessa giornalista a sintetizzare (e a mostrare) con un twitter l’accaduto. Al telefono, ancora scossa, ricorda quei momenti: «Ero vicino casa, in bicicletta. Non ero neanche di servizio. È stato l’istinto, mi sono avvicinata al corteo in viale Mazzini, no vax, capitanati da Forza Nuova, ragazzi e ragazze con addosso magliette nere e cappellini». Prende fiato. «Avevo con me il cellulare aziendale, sono una giornalista, ho iniziato a fare qualche domanda, del tipo: perché siete qui..? Ero l’unica ad avere la mascherina. Alcuni di loro si avvicinano, mi circondano e dicono “Giornalista del ca... va via, non ci riprendere, noi vogliamo libertà, stai riprendendo i bambini”. Sono diventati aggressivi. Una ragazza bella grossa ha iniziato a strattonarmi. Le cose si stavano mettendo male, avrei rischiato grosso se non fosse intervenuto un poliziotto a salvarmi»

Nel tentativo di strapparle il telefonino ha subito lievi ferite. Se l’è cavata con una contusione al braccio destro e diversi graffi sul corpo. In una nota il cdr del Rainews24 ha espresso tutto il suo sdegno: «L’episodio non ha avuto peggiori conseguenze grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine prontamente intervenute. È grave che una giornalista sia aggredita da coloro che usano come slogan “Libertà, Libertà”. Sosterremo Antonella Alba in ogni sede per difendere il lavoro dei giornalisti e il diritto dei cittadini ad essere informati».

